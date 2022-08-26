https://uz.sputniknews.ru/20220826/shavkat-mirziyoev-rasskazal-chto-izmenilos-v-karakalpakstane-za-shest-let-27491352.html

Шавкат Мирзиёев рассказал, что изменилось в Каракалпакстане за шесть лет

Шавкат Мирзиёев рассказал, что изменилось в Каракалпакстане за шесть лет

Глава Узбекистана принимает участие во внеочередном 34-м заседании Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

2022-08-26T12:07+0500

2022-08-26T12:07+0500

2022-08-26T12:07+0500

политика

шавкат мирзиёев

республика каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. За шесть лет в Узбекистане приняли 31 указ и решение, направленные на развитие Каракалпакстана. Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиёев 26 августа на внеочередном 34-м заседании Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов."Только в рамках визита в феврале этого года мы выделили 1,5 трлн сумов на развитие региона по всем направлениям", - сказал президент Мирзиёев.В частности, в Каракалпакстане запустили порядка 4,5 тыс. инвестиционных проектов, а количество субъектов предпринимательства выросло в два раза, отметил президент.Обеспеченность водой же в республике увеличилась с 40% до 68%. Вырос и уровень охвата населения дошкольным образованием - данный показатель поднялся с 32% до 76%.

республика каракалпакстан

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