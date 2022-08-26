https://uz.sputniknews.ru/20220826/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-27486802.html
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в пятницу на территории республики - читайте в нашем материале.
2022-08-26T10:31+0500
2022-08-26T10:31+0500
2022-08-26T10:31+0500
общество
погода
узгидромет
республика
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В пятницу в Узбекистане сохранится сухая и малооблачная погода без осадков. Ветер 7-12 м/с, температура колеблется в пределах 30-35 градусов. Об этом сообщает Узгидромет.Так, в Ташкенте ожидается малооблачная погода. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 31-33 градусов.В горных районах страны также без осадков. Только в горах Наманганской и Ферганской областей местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 20-25 градусов.
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в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в пятницу на территории республики в узбекистане ташкент 26 августа самарканд бухара фергана навои когда закончится чилля
в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в пятницу на территории республики в узбекистане ташкент 26 августа самарканд бухара фергана навои когда закончится чилля
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в пятницу на территории республики - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
В пятницу в Узбекистане сохранится сухая и малооблачная погода без осадков. Ветер 7-12 м/с, температура колеблется в пределах 30-35 градусов. Об этом сообщает
Узгидромет.
Так, в Ташкенте ожидается малооблачная погода. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 31-33 градусов.
В горных районах страны также без осадков. Только в горах Наманганской и Ферганской областей местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 20-25 градусов.