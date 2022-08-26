https://uz.sputniknews.ru/20220826/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-27486802.html

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

Какая погода ожидается в пятницу на территории республики - читайте в нашем материале.

2022-08-26T10:31+0500

2022-08-26T10:31+0500

2022-08-26T10:31+0500

общество

погода

узгидромет

республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/16/26424346_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_98c7fd4cba275c3a1ac1dc73946e33f7.jpg

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В пятницу в Узбекистане сохранится сухая и малооблачная погода без осадков. Ветер 7-12 м/с, температура колеблется в пределах 30-35 градусов. Об этом сообщает Узгидромет.Так, в Ташкенте ожидается малооблачная погода. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 31-33 градусов.В горных районах страны также без осадков. Только в горах Наманганской и Ферганской областей местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 20-25 градусов.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в пятницу на территории республики в узбекистане ташкент 26 августа самарканд бухара фергана навои когда закончится чилля