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Как проходил юбилейный "Танковый биатлон" в подмосковном Алабино — фото
Как проходил юбилейный "Танковый биатлон" в подмосковном Алабино — фото
На VIII Армейских международных играх в подмосковном Алабино состоялся юбилейный, X "Танковый биатлон"
2022-08-28T21:14+0500
2022-08-28T21:14+0500
фото
танковый биатлон
танк
юбилей
армейские международные игры
армейские международные игры "арми"
подмосковье
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Участниками самого зрелищного и любимого конкурса Игр стали команды из 22 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Сборные соревновались в ориентировании на поле боя, искусстве вождения, точности стрельбы и управлении огнем на современных танках. Как проходили зрелищные соревнования, смотрите в фотоподборке наших коллег из Sputnik Казахстан.
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фото как проходил юбилейный танковый биатлон на viii армейских международных играх в подмосковном алабино состоялся юбилейный x танковый биатлон
фото как проходил юбилейный танковый биатлон на viii армейских международных играх в подмосковном алабино состоялся юбилейный x танковый биатлон

Как проходил юбилейный "Танковый биатлон" в подмосковном Алабино — фото

21:14 28.08.2022
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На VIII Армейских международных играх в подмосковном Алабино состоялся юбилейный, X "Танковый биатлон".
Участниками самого зрелищного и любимого конкурса Игр стали команды из 22 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Сборные соревновались в ориентировании на поле боя, искусстве вождения, точности стрельбы и управлении огнем на современных танках.
Как проходили зрелищные соревнования, смотрите в фотоподборке наших коллег из Sputnik Казахстан.
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКоманды военнослужащих Казахстана, Китая, Азербайджана и Вьетнама перед полуфинальным заездом соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
Танковый биатлон- 2022. Полуфинал - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Команды военнослужащих Казахстана, Китая, Азербайджана и Вьетнама перед полуфинальным заездом соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2022 - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexey Kudenko
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Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Alexey KudenkoЗрители во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
Зрители во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2022 на военном полигоне Алабино в Московской области - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Alexey Kudenko
Зрители во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих Казахстана в полуфинальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
Танковый биатлон- 2022. Полуфинал - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Казахстана в полуфинальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyВоеннослужащие экипажа команды Китая сдают нормативы по технической подготовке во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
Военнослужащие экипажа команды Китая сдают нормативы по технической подготовке во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2022 - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Военнослужащие экипажа команды Китая сдают нормативы по технической подготовке во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyТанк Т-72Б3 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2022 - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyВоеннослужащие экипажа команды Вьетнама во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
Военнослужащие экипажа команды Вьетнама во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2022 - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Военнослужащие экипажа команды Вьетнама во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих Венесуэлы (на первом плане) во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Венесуэлы (на первом плане) во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2022 - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Венесуэлы (на первом плане) во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкЗрители на трибунах во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
Зрители на трибунах во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2022 - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Зрители на трибунах во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих Казахстана в полуфинальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
Танковый биатлон- 2022. Полуфинал - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Казахстана в полуфинальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие команды Казахстана в эстафете полуфинального заезда соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
Танковый биатлон- 2022. Полуфинал - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Военнослужащие команды Казахстана в эстафете полуфинального заезда соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкВоеннослужащий экипажа команды Монголии во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
Военнослужащий экипажа команды Монголии во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2022 - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Военнослужащий экипажа команды Монголии во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБолельщики команды военнослужащих Вьетнама в полуфинальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
Танковый биатлон- 2022. Полуфинал - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Болельщики команды военнослужащих Вьетнама в полуфинальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих России в полуфинальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
Танковый биатлон-2022. Полуфиналы - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России в полуфинальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих Зимбабве на дистанции индивидуальной гонки соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
Форум Армия-2022. Танковый биатлон - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Зимбабве на дистанции индивидуальной гонки соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих Сирии в индивидуальной гонке соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
Форум Армия-2022. Танковый биатлон - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Сирии в индивидуальной гонке соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТанк Type-96B команды военнослужащих Китая (на первом плане) и танк Т-72Б3 команды военнослужащих Казахстана в полуфинальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
Танковый биатлон- 2022. Полуфинал - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Кирилл Каллиников
/
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Танк Type-96B команды военнослужащих Китая (на первом плане) и танк Т-72Б3 команды военнослужащих Казахстана в полуфинальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих Ирана на дистанции индивидуальной гонки соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
Форум Армия-2022. Танковый биатлон - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Ирана на дистанции индивидуальной гонки соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
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