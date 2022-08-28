https://uz.sputniknews.ru/20220828/27561599.html

Как проходил юбилейный "Танковый биатлон" в подмосковном Алабино — фото

Как проходил юбилейный "Танковый биатлон" в подмосковном Алабино — фото

На VIII Армейских международных играх в подмосковном Алабино состоялся юбилейный, X "Танковый биатлон"

2022-08-28T21:14+0500

2022-08-28T21:14+0500

2022-08-28T21:14+0500

фото

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армейские международные игры "арми"

подмосковье

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Участниками самого зрелищного и любимого конкурса Игр стали команды из 22 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Сборные соревновались в ориентировании на поле боя, искусстве вождения, точности стрельбы и управлении огнем на современных танках. Как проходили зрелищные соревнования, смотрите в фотоподборке наших коллег из Sputnik Казахстан.

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фото как проходил юбилейный танковый биатлон на viii армейских международных играх в подмосковном алабино состоялся юбилейный x танковый биатлон