Как проходил юбилейный "Танковый биатлон" в подмосковном Алабино — фото
На VIII Армейских международных играх в подмосковном Алабино состоялся юбилейный, X "Танковый биатлон".
Участниками самого зрелищного и любимого конкурса Игр стали команды из 22 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Сборные соревновались в ориентировании на поле боя, искусстве вождения, точности стрельбы и управлении огнем на современных танках.
Как проходили зрелищные соревнования, смотрите в фотоподборке наших коллег из Sputnik Казахстан.
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКоманды военнослужащих Казахстана, Китая, Азербайджана и Вьетнама перед полуфинальным заездом соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
1/18
Команды военнослужащих Казахстана, Китая, Азербайджана и Вьетнама перед полуфинальным заездом соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
2/18
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Alexey KudenkoЗрители во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
3/18
© Sputnik / Alexey Kudenko
Зрители во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих Казахстана в полуфинальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
4/18
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Казахстана в полуфинальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyВоеннослужащие экипажа команды Китая сдают нормативы по технической подготовке во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
5/18
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Военнослужащие экипажа команды Китая сдают нормативы по технической подготовке во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyТанк Т-72Б3 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
6/18
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyВоеннослужащие экипажа команды Вьетнама во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
7/18
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Военнослужащие экипажа команды Вьетнама во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих Венесуэлы (на первом плане) во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
8/18
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy/
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Венесуэлы (на первом плане) во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкЗрители на трибунах во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
9/18
Зрители на трибунах во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих Казахстана в полуфинальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
10/18
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Казахстана в полуфинальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие команды Казахстана в эстафете полуфинального заезда соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
11/18
Военнослужащие команды Казахстана в эстафете полуфинального заезда соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкВоеннослужащий экипажа команды Монголии во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
12/18
Военнослужащий экипажа команды Монголии во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБолельщики команды военнослужащих Вьетнама в полуфинальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
13/18
Болельщики команды военнослужащих Вьетнама в полуфинальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих России в полуфинальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
14/18
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России в полуфинальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих Зимбабве на дистанции индивидуальной гонки соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
15/18
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Зимбабве на дистанции индивидуальной гонки соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих Сирии в индивидуальной гонке соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
16/18
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Сирии в индивидуальной гонке соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТанк Type-96B команды военнослужащих Китая (на первом плане) и танк Т-72Б3 команды военнослужащих Казахстана в полуфинальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
17/18
Танк Type-96B команды военнослужащих Китая (на первом плане) и танк Т-72Б3 команды военнослужащих Казахстана в полуфинальном заезде соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 команды военнослужащих Ирана на дистанции индивидуальной гонки соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.
18/18
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Ирана на дистанции индивидуальной гонки соревнований танковых экипажей в рамках конкурса "Танковый биатлон-2022" на военном полигоне "Алабино" в Московской области.