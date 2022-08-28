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Дзюдоистка из Узбекистана завоевала золотую медаль на ЧМ в Боснии и Герцеговине

Дзюдоистка из Узбекистана завоевала золотую медаль на ЧМ в Боснии и Герцеговине

Накануне в Боснии и Герцеговине завершился чемпионат мира среди кадетов по дзюдо.

2022-08-28T10:40+0500

2022-08-28T10:40+0500

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спорт

дзюдо

узбекистан

чемпионат

босния и герцеговина

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Спортсменка из Узбекистана Барчиной Кадырова выиграла золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо среди кадетов. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что накануне турнир завершился в Боснии и Герцеговине. Так, в заключительный день чемпионата Кадырова завоевала награду высшего достоинства в весовой категории до 70 кг.Другой представитель узбекистанской школы дзюдо Аббос Шермахматов выиграл серебряную награду в весовой категории до 90 кг.По итогам соревнований в копилке сборной республики одна золотая, четыре серебряных и три бронзовых награды. Так, узбекистанским атлетам удалось занять четвертое место в общекомандном зачете.Читайте также:Молодежная сборная по дзюдо привезла четыре медали с ЧМ

босния и герцеговина

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