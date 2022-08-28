https://uz.sputniknews.ru/20220828/kakoy-samyy-opasnyy-napitok-dlya-pojilyx-lyudey-27566013.html

Какой самый опасный напиток для пожилых людей

Какой самый опасный напиток для пожилых людей

Почему пожилым людям противопоказан алкоголь - читайте в нашем материале.

2022-08-28T22:00+0500

2022-08-28T22:00+0500

2022-08-28T22:00+0500

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пожилые люди

алкоголь

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Диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург назвал напиток, который представляет самую большую опасность для пожилых людей. По его словам, таким напитком является алкоголь.Специалист подчеркнул, что спиртное ускоряет работу сердца, а также увеличивает его потребность в кислороде. Он пояснил, что у людей в пожилом возрасте часто наблюдается атеросклероз сердца, при котором употребление алкоголя приводит к резкому повышению риска сосудистых катастроф, в том числе инфарктов.Врач рекомендует вместо спиртного и сахаросодержащих напитков употреблять зеленый чай, который помогает замедлить процессы старения, и ягодные морсы, в которых содержатся множество полезных веществ.

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