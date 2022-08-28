https://uz.sputniknews.ru/20220828/kakoy-samyy-opasnyy-napitok-dlya-pojilyx-lyudey-27566013.html
Какой самый опасный напиток для пожилых людей
Какой самый опасный напиток для пожилых людей
Почему пожилым людям противопоказан алкоголь - читайте в нашем материале.
2022-08-28T22:00+0500
2022-08-28T22:00+0500
2022-08-28T22:00+0500
это интересно
пожилые люди
алкоголь
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Диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург назвал напиток, который представляет самую большую опасность для пожилых людей. По его словам, таким напитком является алкоголь.Специалист подчеркнул, что спиртное ускоряет работу сердца, а также увеличивает его потребность в кислороде. Он пояснил, что у людей в пожилом возрасте часто наблюдается атеросклероз сердца, при котором употребление алкоголя приводит к резкому повышению риска сосудистых катастроф, в том числе инфарктов.Врач рекомендует вместо спиртного и сахаросодержащих напитков употреблять зеленый чай, который помогает замедлить процессы старения, и ягодные морсы, в которых содержатся множество полезных веществ.
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какой самый опасный напиток для пожилых людей почему пожилым людям противопоказан алкоголь почему алкоголь вреден пожилым старым людям почему нельзя пить вред алкоголя мнение ученых врачей почему алкоголь вреден человеку человеческому организму как понять что у человека алкоголизм как вылечиться от алкоголизма самому бесплатно советы как перестать пить
какой самый опасный напиток для пожилых людей почему пожилым людям противопоказан алкоголь почему алкоголь вреден пожилым старым людям почему нельзя пить вред алкоголя мнение ученых врачей почему алкоголь вреден человеку человеческому организму как понять что у человека алкоголизм как вылечиться от алкоголизма самому бесплатно советы как перестать пить
Какой самый опасный напиток для пожилых людей
Почему пожилым людям противопоказан алкоголь — читайте в нашем материале.
Диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург назвал напиток, который представляет самую большую опасность для пожилых людей. По его словам, таким напитком является алкоголь.
Специалист подчеркнул, что спиртное ускоряет работу сердца, а также увеличивает его потребность в кислороде. Он пояснил, что у людей в пожилом возрасте часто наблюдается атеросклероз сердца, при котором употребление алкоголя приводит к резкому повышению риска сосудистых катастроф, в том числе инфарктов.
Врач рекомендует вместо спиртного и сахаросодержащих напитков употреблять зеленый чай, который помогает замедлить процессы старения, и ягодные морсы, в которых содержатся множество полезных веществ.