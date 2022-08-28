https://uz.sputniknews.ru/20220828/mirziyoev-posetil-novye-obekty-v-it-parke-27543303.html

Мирзиёев посетил новые объекты в IT-парке

Мирзиёев посетил новые объекты в IT-парке

Президент проверил, как идет процесс сдачи в эксплуатацию новых зданий в IT-парке.

2022-08-28T11:21+0500

2022-08-28T11:21+0500

2022-08-28T11:32+0500

общество

шавкат мирзиёев

it-технологии

парк

президент

здания

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. В субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил новые здания, построенные в Технологическом парке программных продуктов и информационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Еще в ноябре 2019-го Мирзиёев заложил первый камень в строительство этого комплекса, а в декабре прошлого года ознакомился с ходом работ. На сегодняшний день уже завершены 20, 22, 25-этажные корпуса и конференц-зал.Так, количество резидентов IT-парка постоянно расширяется, также увеличивается количество предоставляемых ими услуг. За первые шесть месяцев этого года они экспортировали услуги на $53 млн. Ожидается, что к концу года этот показатель превысит $100 млн.Президент посетил здания акционерных компаний "Алокабанк" и "Узбектелеком". Таким образом, на нижних этажах располагаются офисы по обслуживанию клиентов, тогда как верхние предназначены для IT-предприятий. Также на территории есть трехуровневая подземная парквока на три тыс. машиномест.Известно, что строительство технологического парка ведется в два этапа. Всего здесь будет построено 17 зданий. Организации отрасли, университет, коворкинг-центр будут работать в тесном взаимодействии. Также на территории комплекса разместят служебные дома, гостиницу, кафе и рестораны, магазины, спортивную площадку, зоны отдыха.

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