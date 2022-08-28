https://uz.sputniknews.ru/20220828/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-27543639.html
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в воскресенье на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-08-28T12:00+0500
2022-08-28T12:00+0500
2022-08-28T12:00+0500
общество
погода
республика
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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. В воскресенье в Узбекистане сохранится сухая и малооблачная погода без осадков. Ветер 7-12 м/с, температура колеблется в пределах 30-35 градусов. Об этом сообщает Узгидромет.Так, в Ташкенте также ожидается малооблачная погода. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 32-34 градусов.В горных районах страны также без осадков. Только в горах Наманганской и Ферганской областей местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 22-27 градусов.
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синоптики рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в воскресенье на территории республики 28 августа погода в узбекистане ташкенте бухаре самарканде фергана когда закончится чилля
синоптики рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в воскресенье на территории республики 28 августа погода в узбекистане ташкенте бухаре самарканде фергана когда закончится чилля
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в воскресенье на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik.
В воскресенье в Узбекистане сохранится сухая и малооблачная погода без осадков. Ветер 7-12 м/с, температура колеблется в пределах 30-35 градусов. Об этом сообщает
Узгидромет.
Так, в Ташкенте также ожидается малооблачная погода. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 32-34 градусов.
В горных районах страны также без осадков. Только в горах Наманганской и Ферганской областей местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 22-27 градусов.