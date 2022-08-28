https://uz.sputniknews.ru/20220828/video-kak-vyglyadit-gulistan-v-preddverii-dnya-nezavisimosti-27561353.html
Видео: как выглядит Гулистан в преддверии Дня независимости
Видео: как выглядит Гулистан в преддверии Дня независимости
Как украсили улицы города к предстоящему празднованию Дня независимости - смотрите в нашем видео.
2022-08-28T20:35+0500
2022-08-28T20:35+0500
2022-08-28T20:55+0500
общество
гулистан
день независимости
день независимости узбекистана
улица
город
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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Гулистан уже подготовили к празднованию Дня независимости республики. Улицы города украсили гирляндами и различными светящимися арт-объектами.Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал в административном центре Сырдарьинской области и запечатлел, как идет подготовка города к предстоящему празднику. Как выглядят улицы Гулистана сейчас — смотрите в нашем эксклюзивном видео.
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видео как гулистан подготовили ко дню независимости как украсили улицы города к предстоящему празднованию дня независимости как выглядит гулистан в преддверии дня независимости
видео как гулистан подготовили ко дню независимости как украсили улицы города к предстоящему празднованию дня независимости как выглядит гулистан в преддверии дня независимости
Видео: как выглядит Гулистан в преддверии Дня независимости
20:35 28.08.2022 (обновлено: 20:55 28.08.2022)
Как украсили улицы города к предстоящему празднованию Дня независимости — смотрите в нашем видео.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Гулистан уже подготовили к празднованию Дня независимости республики. Улицы города украсили гирляндами и различными светящимися арт-объектами.
Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал в административном центре Сырдарьинской области и запечатлел, как идет подготовка города к предстоящему празднику. Как выглядят улицы Гулистана сейчас — смотрите в нашем эксклюзивном видео.