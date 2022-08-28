https://uz.sputniknews.ru/20220828/video-kak-vyglyadit-gulistan-v-preddverii-dnya-nezavisimosti-27561353.html

Видео: как выглядит Гулистан в преддверии Дня независимости

Видео: как выглядит Гулистан в преддверии Дня независимости

Как украсили улицы города к предстоящему празднованию Дня независимости - смотрите в нашем видео.

2022-08-28T20:35+0500

2022-08-28T20:35+0500

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общество

гулистан

день независимости

день независимости узбекистана

улица

город

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Гулистан уже подготовили к празднованию Дня независимости республики. Улицы города украсили гирляндами и различными светящимися арт-объектами.Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал в административном центре Сырдарьинской области и запечатлел, как идет подготовка города к предстоящему празднику. Как выглядят улицы Гулистана сейчас — смотрите в нашем эксклюзивном видео.

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видео как гулистан подготовили ко дню независимости как украсили улицы города к предстоящему празднованию дня независимости как выглядит гулистан в преддверии дня независимости