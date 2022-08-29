https://uz.sputniknews.ru/20220829/aydar-arnasayskuyu-sistemu-ozer-peredadut-v-doveritelnoe-upravlenie-27567375.html

Айдар-Арнасайскую систему озер передадут в доверительное управление

Айдар-Арнасайскую систему озер передадут в доверительное управление

Отбор будущего инвестора будет проходить на конкурсной основе.

2022-08-29T09:01+0500

2022-08-29T09:01+0500

2022-08-29T09:01+0500

экономика

управление

отбор

конкурс

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Минводхоз объявил конкурс на передачу государственной доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Айдар-Арнасайская система озер" в доверительное управление. Об этом сообщило Агентство госактивов.В марте президент Узбекистана поручил передать ООО "Айдар-Арнасайская система озер" в доверительное управление отечественному инвестору, имеющему опыт разведения уникальных видов рыб и обладающему технологиями переработки рыбы.При этом отбор инвестора будет проходить на конкурсной основе восьмого сентября с условием внесения не менее $30 млн инвестиций.Инвестор также в период с 2022 по 2026 годы должен довести мощность годового разведения личинок рыб до 100 млн единиц, мальков — до 15-20 млн единиц. Улов рыбы должен достигать 15 тыс. тонн. Также инвестор обязан дополнительно вывести пять тысяч тонн рыбы путем установки океанских садков.Кроме того, инвестор должен создать комплекс по производству и переработке трех тысяч тонн рыбы в год на территории озера Тузкон.В случае исполнения инвестором всех обязательств договор доверительного управления продлевается до 49 лет.

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Sputnik Узбекистан

айдар арнасайскую систему озер передадут в доверительное управление условия отбор будущего инвестора будет проходить на конкурсной основе