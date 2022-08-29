https://uz.sputniknews.ru/20220829/buduschee-vvs-ukrainy-afganskie-letchiki-slovatskie-migi-begstvo-v-polshu-27598926.html

Будущее ВВС Украины: афганские летчики, словацкие МиГи, бегство в Польшу

Будущее ВВС Украины: афганские летчики, словацкие МиГи, бегство в Польшу

Афганский опыт ничему не научил американцев.

2022-08-29T21:30+0500

2022-08-29T21:30+0500

2022-08-29T21:30+0500

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Афганский опыт ничему не научил американцев. В Вашингтоне верят, что определенное количество долларов и поставки технологически устаревшего вооружения марионеточному киевскому режиму позволят победить Россию – первую ядерную державу мира. Для доукомплектования украинских ВВС в США переучивают "турбовинтовых" афганских летчиков-дезертиров на старые реактивные истребители МиГ-29 из Словакии и другие самолеты советской эпохи, которые удается найти в разных странах. Опосредствованная военная помощь США позволит на время отодвинуть катастрофу киевского режима, но не повлияет на конечный результат СВО.Российский военно-дипломатический источник 29 августа сообщил журналистам, что квалифицированный летный состав бывших воздушных сил Украины – самолетов МиГ-29, Су-27 и Су-25 – эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован. Только за минувшие сутки в Запорожской области и ДНР сбиты два украинских штурмовика Су-25. С начала проведения специальной военной операции уничтожены 276 самолетов, 148 вертолетов и 1832 беспилотников – эти цифры говорят о безвозвратной потере более 500 летчиков ВСУ.Решая проблему нехватки "призраков Киева", украинский президент Владимир Зеленский бросил в бой недоученных курсантов харьковского военного института, которых сбивали в ходе первого или второго вылета (вспоминаем 17-летних подростков Гитлерюгенда). Для компенсации катастрофических потерь воздушных сил Украины страны Запада безуспешно пытались нанять по контракту летчиков "советских" самолетов в Польше и других восточноевропейских странах.Сегодня Пентагон набирает для ВСУ афганских летчиков, которые год назад сбежали в США и другие страны. Переучивание начинается в Калифорнии, и все же присутствие афганцев в украинском небе ситуацию на Европейском ТВД не изменит.Созданная по американским стандартам афганская армия в августе 2021 года рассыпалась, как карточный домик; афганские летчики на вполне боеспособных машинах позорно бежали от пеших талибов в соседние страны. Привлечение Пентагоном таких "специалистов" для защиты Украины можно объяснить только состоянием отчаяния или выпадением из реальности. На родине афганцы летали преимущественно на турбовинтовых штурмовиках EMB-312 Tucano (с одним пропеллером). Пересадить такого летчика на реактивный МиГ-29 или Су-25 очень сложно, практически невозможно. В зоне российской СВО летать на "советских" самолетах афганские асы будут недолго.Возвращение в реальностьБразильские легкие штурмовики Tucano создавались в качестве учебной машины, и применялись в качестве легкого штурмовика в полицейских (противоповстанческих) операциях – при отсутствии истребителей и средств ПВО противника.Боевой радиус Tucano – 550 км, полезная нагрузка – 1500 кг (пушки, пулеметы, авиабомбы), крейсерская скорость – 500 км/час. Истребительной авиацией афганская армия не располагала. Для сравнения, скорость МиГ-29 у поверхности земли – 1500 км в час, максимальная – 2450 км/час.Летчику-истребителю необходимы качественно иные навыки пилотирования. Тем более, что в комплекс вооружения украинских МиГ-29 недавно интегрированы американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM дальностью до 48 км. Применение ракет требует умелого обращения с электроникой и опасного сближения со средствами ПВО противника, афганский опыт борьбы с талибами здесь не поможет.Американское издание Air Force Magazine отмечает, что переход с "советских" самолетов на западные требует от летчиков изменения мышления и освоения иной тактики, это непросто. ВВС Румынии переходили на F-16 почти десять лет, и летчики еще не достигли требуемого уровня подготовки. Не все можно купить за деньги. В условиях российской специальной военной операции Киев не располагает временем для "перенастройки" ВСУ.Министерство обороны Словакии сообщило, что снятые с вооружения истребители МиГ-29 в конце августа – начале сентября будут переданы (проданы) Украине. Самолеты фактически уже "упакованы", остались формальности. В ближайшее время украинский парк истребителей пополнится, однако деньги и усталый металл сами по себе сражаться не могут, и не заменят опытных летчиков.Передача Киеву 11 словацких истребителей МиГ-29 – по сути новый акт жертвоприношения. На Украине этим машинам просто негде базироваться, основные базы уничтожены, любой аэродром находится в зоне досягаемости российских ракетных комплексов. Десяток словацких МиГов с иностранными экипажами может быть "демилитаризован" в течение недели, даже если новый аэродром оборудуют в одном из регионов западной Украины.Так, в Ровенской области гремят взрывы на объектах ВСУ, куда в последние дни доставлялось натовское вооружение и концентрировались силы для переброски под Харьков и в район Славянско-Краматорской агломерации.Соединенные Штаты и около 50 других стран помогают Украине укрепить армию поставками технологически устаревших натовских вооружений. При этом проект передачи киевскому режиму американских истребителей F-16 "завис" на отметке голосования в Конгрессе (за выделение 100 млн долларов на переобучение украинских летчиков и техников). Далее дело не двигается из-за высокого риска неконтролируемой Вашингтоном военной эскалации в Европе, и прямых военных угроз непосредственно для североамериканской территории США. Всем ясно, что "центр принятия решений" находится не в Киеве.Военная помощь США и НАТО позволит лишь на время отодвинуть катастрофу ВСУ, и не повлияет на конечный результат российской специальной военной операции. Квалифицированный летный состав воздушных сил Украины уничтожен, на Западе заканчивается оружие для киевского режима."Афганизация" ВСУ закономерно завершится разгромом и бегством украинских войск в Польшу (Словакию, Венгрию, Румынию). Как это ранее бывало с американцами и проамериканскими национальными армиями в Кабуле и Сайгоне.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Читайте также:Запад встревожен космическими возможностями истребителя МиГ-31И

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