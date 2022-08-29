https://uz.sputniknews.ru/20220829/chto-izmenitsya-dlya-uzbekistantsev-s-1-sentyabrya---podrobnosti-27574361.html

Что изменится для узбекистанцев с 1 сентября - подробности

Что изменится для узбекистанцев с 1 сентября - подробности

Какие изменения произойдут в законодательстве республики с 1 сентября - подробнее в нашем традиционном обзоре.

2022-08-29T14:58+0500

2022-08-29T14:58+0500

2022-08-29T14:58+0500

общество

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. С первого сентября в законодательстве Узбекистана произойдет ряд различных изменений. О том, какие нововведения ждут граждан с осени - читайте в нашем обзоре.Таксисты станут самозанятымиДеятельность по перевозке пассажиров на легковых автотранспортных средствах, в которых кроме места водителя имеется не более четырех посадочных мест, будет включена в перечень видов для самозанятых лиц.Для этого таксисты должны получить лицензионную карточку.Аренду авто упростятОтменяется требование нотариального заверения договоров аренды транспортных средств, которые заключаются между гражданами и юридическими лицами, имеющими лицензию на право осуществления деятельности по перевозке пассажиров.При этом, будет внедрена система электронного учета договоров посредством информационных систем органов государственной налоговой службы.На прилавках аптек должны присутствовать БАДы и растительные препаратыВ лицензионные требования и условия розничной реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения внесено условие: размещать биологически активные добавки и лекарства из лекарственного растительного сырья, минимум на 10% прилавков торговых залов аптек.Для строительства зданий в сейсмоопасных зонах нужно заключениеВнедряется порядок выдачи заключений о сейсмостойкости объектов, по факторам опасности отнесенных к IV категории, строительство которых планируется в сейсмоактивных зонах республики.При этом, Министерство строительства должно направлять проектно-сметную документацию прошедших экспертизу объектов в Академию наук для выдачи научных заключений по их сейсмостойкости.Женские коллективы получат льготыВ период с 1 сентября 2022 года по 1 января 2025 года у предпринимателей, которые осуществляют деятельность на землях, включенных в Реестр сельских территорий с высокой плотностью трудовых ресурсов, с общей численностью работников не менее 10 человек и фондом оплаты труда, на долю женщин должно приходиться не менее 50% от общего фонда оплаты труда. Также предусмотрен ряд следующих льгот:Женщинам выплатят пособия по беременности и родамЖенщинам, имеющим непрерывный трудовой стаж в течение последних шести месяцев во всех юридических лицах за исключением бюджетных организаций, выплачивается пособие по беременности и родам за счет средств Госбюджета, исходя из минимального размера ежемесячных потребительских расходов.Больше не нужен техосмотр новых автоТехнический осмотр легковых автомототранспортных средств физлиц, со дня производства которых прошло менее десяти лет, будет проводиться на добровольной основе.Кроме того, будут установлены следующие сроки проведения обязательного техосмотра:Эти сроки не распространяются на легковые авто, которые используются на коммерческой основе.Гражданам вернут расходы на путешествияДля граждан Узбекистана внедрят порядок возврата части расходов на внутренние путешествия, осуществляемые по регионам республики в рамках программы "Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!". Расходы за путешествия можно вернуть через электронную платформу при одновременном:Врачи смогут заняться частной семейной практикойДля осуществления индивидуальной семейной врачебной практики не требуется открытие отдельного медицинского учреждения, врачам разрешается оказывать медуслуги у себя на дому или в арендованных помещениях.При этом, оплата врачам за услуги, оказанные ими безвозмездно населению, осуществляется за счет Госфонда медицинского страхования.Ведение индивидуальной семейной врачебной практики будет внедрено до конца 2022 года в Сырдарьинской области, в последующем — поэтапно в других регионах страны.Учителя начнут получать надбавки за сертификатыУчителям средних классов, у которых есть сертификат соответствующего уровня по общеобразовательным предметам, выплачивается ежемесячная дополнительная надбавка:Учителя с сертификатами по иностранному языку получат ежемесячную дополнительную надбавку до 1 января 2025 года в размере 50% от их тарифной ставки, а затем еще 20%.Кроме того, размер должностного оклада работников библиотек повысят в 1,2 раза в общеобразовательных средних школах и "Детских библиотеках" в системе Министерства народного образования.Медикам выделят надбавку за ученую степень, тренерам – повысят зарплатыРаботникам лечебно-профилактических учреждений начнут выплачивать ежемесячную надбавку за вклад, вносимый в развитие науки в сфере медицины.За ученую степень доктора наук (Doctor of Science) полагается надбавка в размере до 60% должностного оклада, за ученую степень кандидата наук или доктора философии (PhD) — в размере до 30%.Также с 1 сентября в среднем в 1,35 раза повысят базовые тарифные ставки для тренеров спортивных школ, находящихся в ведении Министерства развития спорта.Детей обучат ПДДСогласно принципу "Дисциплина дорожного движения начинается с детства" дошколят и школьников будут обучать основам движения на дорогах, перекрестках и пешеходных переходах в практической и наглядной форме.Начнут составлять рейтинг автошколМинистерство внутренних дел запустит информационную систему расчета рейтинга автошкол. При этом, будут учитывать результаты экзамена на получение водительских прав, штрафные баллы выпускников, а также число ДТП, произошедших по вине их выпускников.На зданиях автошкол будет в обязательном порядке размещаться "зелёный", "жёлтый" или "красный" логотип, отражающий рейтинг.

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Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

что изменится для узбекистанцев с 1 сентября подробности какие изменения произойдут в законодательстве республики с 1 сентября подробнее в нашем традиционном обзоре узбекистан законодательство узбекистана изменения с 1 сентября