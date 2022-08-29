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Денис Мацуев приедет в Ташкент

Денис Мацуев приедет в Ташкент

Пианист-виртуоз Денис Мацуев и другие известные российские артисты выступят в столице республики в рамках осеннего сезона от Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

2022-08-29T19:31+0500

2022-08-29T19:31+0500

2022-08-29T19:31+0500

культура

денис мацуев

ташкент

россия

артист

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства анонсировал осенний сезон музыкальных и театральных событий. Так, серия концертов и спектаклей от ведущих российских и международных артистов пройдет с 25 августа по 3 ноября в Ташкенте.В рамках данного цикла столицу республики посетят пианист-вирутоз Денис Мацуев, артистка Ксения Раппопорт, дирижер Владимир Спиваков, композитор Кирилл Рихтер и многие другие. Программа мероприятий выглядит следующим образом:

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