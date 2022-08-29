Денис Мацуев приедет в Ташкент
© Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкРоссийский пианист-виртуоз Денис Мацуев во время онлайн-концерта в рамках проекта "Шоу ON!" на Okko
© Sputnik / Vladimir Pesnya/
Пианист-виртуоз Денис Мацуев и другие известные российские артисты выступят в столице республики в рамках осеннего сезона от Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства анонсировал осенний сезон музыкальных и театральных событий. Так, серия концертов и спектаклей от ведущих российских и международных артистов пройдет с 25 августа по 3 ноября в Ташкенте.
В рамках данного цикла столицу республики посетят пианист-вирутоз Денис Мацуев, артистка Ксения Раппопорт, дирижер Владимир Спиваков, композитор Кирилл Рихтер и многие другие. Программа мероприятий выглядит следующим образом:
3 сентября в Международном дворце форумов "Узбекистан" состоится концерт-спектакль народных артистов Российской Федерации Евгения Миронова и Ксении Раппопорт "Роман в письмах" при участии Национального симфонического оркестра Республики Узбекистан;
8 сентября на сцене Международного дворца форумов "Узбекистан" пройдет благотворительный концерт Национального филармонического оркестра России под руководством народного артиста СССР, артиста мира ЮНЕСКО, дирижера Владимира Спивакова. В концерте прозвучат произведения Эдварда Грига, Петра Чайковского, Антонина Дворжака, Джакомо Пуччини и Франческо Чилеа. Солистами станут пианист Иван Бессонов и сопрано Екатерина Петрова;
25-26 сентября на сцене Большого театра имени Алишера Навои будет показана премьера балета во главе с всемирно известным танцором Сергеем Полуниным "Satori";
3 октября в Большом театре имени Алишера Навои состоится “Балетное Гала. Звезды большого театра балета”, где выступят артисты балета Большого театра России, среди которых лауреат премии Леонида Мясина Мария Александрова, премьер Большого Театра Александр Волочков, лауреат премии "Золотая Маска" Вячеслав Лопатин, прима-балерина Большого театра Евгения Образцова и другие именитые артисты.
15-16 октября Национальный балет Узбекистана "Лазги – Танец Души и Любви" будет представлен в Государственном Академическом Большом театре имени Алишера Навои;
19 октября в Международном дворце форумов "Узбекистан" выступит пианист-виртуоз Денис Мацуев;
2 и 3 ноября состоится концерт пианиста, композитора, представителя российского минимализма Кирилла Рихтера на сцене Международного дворца форумов "Узбекистан".