https://uz.sputniknews.ru/20220829/kak-budut-rasschityvat-turisticheskiy-sbor-v-uzbekistane---podrobnosti-27585708.html
Как будут рассчитывать туристический сбор в Узбекистане - подробности
Как будут рассчитывать туристический сбор в Узбекистане - подробности
Гостиницы республики будут удерживать туристический сбор с иностранцев в зависимости от количества номеров.
2022-08-29T16:56+0500
2022-08-29T16:56+0500
2022-08-29T16:56+0500
туризм
узбекистан
сбор
туризм
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В Узбекистане постановлением правительства утвердили Положение о порядке взимания туристического (гостиничного) сбора на территории страны.Теперь туристический налог могут оплачивать через банки, туристско-информационные центры и электронные информационные системы:Данный сбор с местных жителей за проживание в лечебных учреждениях, санаториях и пансионатах взиматься не будет.Известно. что туристический сбор будет взиматься средствами размещения за каждый день пребывания со следующих категорий граждан:Также этот сбор даже при условии проживания неполные сутки будет взиматься в полном объеме.В частности, с иностранных граждан сбор удерживают гостиницы, апарт-отели, мотели, турбазы, турбазы, кемпинги, зоны отдыха в зависимости от количества номеров:Семейные гостевые дома, имеющие до десяти номеров, а также собственники квартир за гостей оплачивают 2% БРВ.Помимо прочего, перед министерством туризма и культурного наследия поставлены задачи увеличения различных видов туризма, в первую очередь, внутреннего и паломнического туризма, а также экологического туризма, этнотуризма, делового туризма, спортивного, гастрономического, медицинского, образовательного и научного туризма. Также положение предусматривает комплексное развитие иностранного и внутреннего туризма и развитие его новых направлений.
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как будут удерживать рассчитывать туристический сбор в узбекистане подробности гостиницы республики будут удерживать туристический сбор с иностранцев в зависимости от количества номеров
как будут удерживать рассчитывать туристический сбор в узбекистане подробности гостиницы республики будут удерживать туристический сбор с иностранцев в зависимости от количества номеров
Как будут рассчитывать туристический сбор в Узбекистане - подробности
О том, как будет взиматься туристический сбор в республике с местных и иностранцев - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
В Узбекистане постановлением правительства утвердили
Положение о порядке взимания туристического (гостиничного) сбора на территории страны.
Теперь туристический налог могут оплачивать через банки, туристско-информационные центры и электронные информационные системы:
субъекты туристической деятельности (туроператоры и турагенты);
физические лица, которые принимают иностранных граждан, прибывающих в Узбекистан на срок до 30 суток, и предоставляют им жилую площадь в некоммерческих целях;
иностранные граждане, путешествующие самостоятельно, проживающие в палаточных городках и в переоборудованных наземных транспортных средствах для ночлега.
Данный сбор с местных жителей за проживание в лечебных учреждениях, санаториях и пансионатах взиматься не будет.
Известно. что туристический сбор будет взиматься средствами размещения за каждый день пребывания со следующих категорий граждан:
с граждан Узбекистана (кроме детей в возрасте до 16 лет) в размере 0,4% БРВ (1200 сумов);
с иностранных граждан в соответствии с приложением к Положению.
Также этот сбор даже при условии проживания неполные сутки будет взиматься в полном объеме.
В частности, с иностранных граждан сбор удерживают гостиницы, апарт-отели, мотели, турбазы, турбазы, кемпинги, зоны отдыха в зависимости от количества номеров:
при наличии более 40 номеров оплачивают 15% от БРВ;
до 10 номеров – 5% БРВ (1 БРВ составляет 300 тыс.сумов).
Семейные гостевые дома, имеющие до десяти номеров, а также собственники квартир за гостей оплачивают 2% БРВ.
Помимо прочего, перед министерством туризма и культурного наследия поставлены задачи увеличения различных видов туризма, в первую очередь, внутреннего и паломнического туризма, а также экологического туризма, этнотуризма, делового туризма, спортивного, гастрономического, медицинского, образовательного и научного туризма. Также положение предусматривает комплексное развитие иностранного и внутреннего туризма и развитие его новых направлений.