https://uz.sputniknews.ru/20220829/kak-budut-rasschityvat-turisticheskiy-sbor-v-uzbekistane---podrobnosti-27585708.html

Как будут рассчитывать туристический сбор в Узбекистане - подробности

Как будут рассчитывать туристический сбор в Узбекистане - подробности

Гостиницы республики будут удерживать туристический сбор с иностранцев в зависимости от количества номеров.

2022-08-29T16:56+0500

2022-08-29T16:56+0500

2022-08-29T16:56+0500

туризм

узбекистан

сбор

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/16/25552237_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_be945308f1cf03614722c2378b64b12d.jpg

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В Узбекистане постановлением правительства утвердили Положение о порядке взимания туристического (гостиничного) сбора на территории страны.Теперь туристический налог могут оплачивать через банки, туристско-информационные центры и электронные информационные системы:Данный сбор с местных жителей за проживание в лечебных учреждениях, санаториях и пансионатах взиматься не будет.Известно. что туристический сбор будет взиматься средствами размещения за каждый день пребывания со следующих категорий граждан:Также этот сбор даже при условии проживания неполные сутки будет взиматься в полном объеме.В частности, с иностранных граждан сбор удерживают гостиницы, апарт-отели, мотели, турбазы, турбазы, кемпинги, зоны отдыха в зависимости от количества номеров:Семейные гостевые дома, имеющие до десяти номеров, а также собственники квартир за гостей оплачивают 2% БРВ.Помимо прочего, перед министерством туризма и культурного наследия поставлены задачи увеличения различных видов туризма, в первую очередь, внутреннего и паломнического туризма, а также экологического туризма, этнотуризма, делового туризма, спортивного, гастрономического, медицинского, образовательного и научного туризма. Также положение предусматривает комплексное развитие иностранного и внутреннего туризма и развитие его новых направлений.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

как будут удерживать рассчитывать туристический сбор в узбекистане подробности гостиницы республики будут удерживать туристический сбор с иностранцев в зависимости от количества номеров