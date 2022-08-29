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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20220829/onkolog-perechislila-priznaki-raka-schitovidnoy-jelezy-27566588.html
Онколог перечислила признаки рака щитовидной железы
Онколог перечислила признаки рака щитовидной железы
Как выявить первичные признаки развития рака щитовидной железы - в нашем материале.
2022-08-29T07:01+0500
2022-08-29T07:01+0500
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онкология
рак
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Онколог Мадина Раджабова назвала первичные признаки развития рака щитовидной железы. Ее комментарий приводит НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.Специалист рассказала, что риск онкологии повышает проживание в районах с йодной недостаточностью, облучение, рост узлов щитовидной железы и наличие других злокачественных образований.На ранних стадиях практически невозможно диагностировать заболевание, позднее оно может проявляться через охриплость, затруднение в прохождении пищи, увеличение лимфоузлов и наличие плотного образования ниже кадыка.В качестве профилактики врач предлагает регулярные консультации с онкологом, УЗИ щитовидной железы и анализ крови на гормоны.
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онколог перечислила признаки рака щитовидной железы как выявить первичные признаки развития рака щитовидной железы как понять что у тебя рак щитовидной железы признаки щитовидка что такое когда может перерасти в рак зоб фото недостаток йода к чему приводит последствия
онколог перечислила признаки рака щитовидной железы как выявить первичные признаки развития рака щитовидной железы как понять что у тебя рак щитовидной железы признаки щитовидка что такое когда может перерасти в рак зоб фото недостаток йода к чему приводит последствия

Онколог перечислила признаки рака щитовидной железы

07:01 29.08.2022
© Sputnik / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкНаучно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" в Хабаровске
Научно-технический комплекс Микрохирургия глаза в Хабаровске - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2022
© Sputnik / Игорь Онучин
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Как выявить первичные признаки развития рака щитовидной железы — в нашем материале.
Онколог Мадина Раджабова назвала первичные признаки развития рака щитовидной железы. Ее комментарий приводит НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.
Специалист рассказала, что риск онкологии повышает проживание в районах с йодной недостаточностью, облучение, рост узлов щитовидной железы и наличие других злокачественных образований.
На ранних стадиях практически невозможно диагностировать заболевание, позднее оно может проявляться через охриплость, затруднение в прохождении пищи, увеличение лимфоузлов и наличие плотного образования ниже кадыка.
В качестве профилактики врач предлагает регулярные консультации с онкологом, УЗИ щитовидной железы и анализ крови на гормоны.
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