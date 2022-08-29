https://uz.sputniknews.ru/20220829/onkolog-perechislila-priznaki-raka-schitovidnoy-jelezy-27566588.html

Онколог перечислила признаки рака щитовидной железы

Онколог перечислила признаки рака щитовидной железы

Как выявить первичные признаки развития рака щитовидной железы - в нашем материале.

2022-08-29T07:01+0500

2022-08-29T07:01+0500

2022-08-29T07:01+0500

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онкология

рак

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Онколог Мадина Раджабова назвала первичные признаки развития рака щитовидной железы. Ее комментарий приводит НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.Специалист рассказала, что риск онкологии повышает проживание в районах с йодной недостаточностью, облучение, рост узлов щитовидной железы и наличие других злокачественных образований.На ранних стадиях практически невозможно диагностировать заболевание, позднее оно может проявляться через охриплость, затруднение в прохождении пищи, увеличение лимфоузлов и наличие плотного образования ниже кадыка.В качестве профилактики врач предлагает регулярные консультации с онкологом, УЗИ щитовидной железы и анализ крови на гормоны.

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