https://uz.sputniknews.ru/20220829/putin-nazval-gosudarstva-islamskogo-mira-traditsionnymi-partnerami-rossii-27584324.html

Путин назвал государства исламского мира традиционными партнерами России

Путин назвал государства исламского мира традиционными партнерами России

В столице Татарстана стартовал Казанский глобальный моолдежный саммит.

2022-08-29T15:26+0500

2022-08-29T15:26+0500

2022-08-29T15:26+0500

россия

владимир путин

россия

партнерство

исламские страны

татарстан

саммит

казань

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Государства исламского мира являются традиционными партнерами России в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам Казанского глобального молодежного саммита.В ходе пленарного заседания приветствие главы России зачитал президент Татарстана Рустам Минниханов.Так, Путин подчеркнул, что избрание Казани Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества подтверждает высокий уровень отношений России с этой авторитетной международной структурой.По мнению российского лидера, встреча молодежи в Казани, на которую прибыли сотни делегатов из десятков стран, послужит упрочению взаимопонимания и доверия между народами наших стран.Помимо прочего, он отметил, что в Казань прибыли сотни делегатов из десятков стран, которые овечают за молодежную политику. Президент России выразил уверенность, что у них будет хорошая возможность провести дискуссии и наметить перспективные проекты для продолжения совместной работы. Напомним: Казанский глобальный молодежный саммит проходит в Казани с 27 по 30 августа. Узбекистан также принимает в нем участие.Известно, что среди участников саммита - министры по делам молодежи и спорту стран ОИС, чрезвычайные и полномочные послы, генеральные консулы стран ОИС, лидеры молодежных организаций, представители международных организаций, занимающихся молодежной политикой, лидеры мнений, молодые предприниматели и представители научного сообщества. Всего на саммит приехали более 300 человек из 67 стран, в том числе Алжира, Бангладеш, Бенина, Египта, Индонезии, Ирака, Ирана, Казахстана, Камеруна, Нигера, Канады, Королевства Бахрейн, Ливана, Ливии, Малайзии, Марокко, ОАЭ, Омана, Пакистана, Палестины, Саудовской Аравии, Турции и других.Читайте также:

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путин назвал государства исламского мира традиционными партнерами россии в столице татарстана стартовал казанский глобальный моолдежный саммит узбекистан принимает участие даты когда кто участвует 27 30 августа