https://uz.sputniknews.ru/20220829/v-kongresse-zayavili-o-jestokom-predatelstve-baydenom-amerikanskix-soldat-27578463.html

В конгрессе заявили о жестоком предательстве Байденом американских солдат

В конгрессе заявили о жестоком предательстве Байденом американских солдат

В предательстве американских военных президента США обвинил конгрессмен Брайан Маст, потерявший ноги в Афганистане.

2022-08-29T13:30+0500

2022-08-29T13:30+0500

2022-08-29T13:30+0500

в мире

джо байден

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Президент США Джо Байден жестоко предал американских военных, которые принимали участие в боевых операциях в Афганистане. Об этом у себя в Twitter написал когрессмен Брайан Маст.Так, в начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. Они вошли в Кабул 15 августа и на следующий день заявили, что война окончена.Последние две недели августа прошлого года из аэропорта Кабула, который находился под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и тех афганцев, которые с ними сотрудничали.В ночь на 31 августа американские силы покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему присутствию CША в республике. За все время эвакуации погибли 13 и получили ранения 20 военнослужащих Вооруженных сил США.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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в конгрессе заявили о жестоком предательстве байденом американских солдат в предательстве американских военных президента сша обвинил конгрессмен брайан маст потерявший ноги в афганистане