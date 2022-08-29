https://uz.sputniknews.ru/20220829/v-urgenche-otkroyut-pamyatnik-djaloliddinu-manguberdy-27571738.html

В Ургенче откроют памятник Джалолиддину Мангуберды

В Ургенче откроют памятник Джалолиддину Мангуберды

Церемонию открытия посетит президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

2022-08-29T09:55+0500

2022-08-29T09:55+0500

2022-08-29T10:04+0500

общество

шавкат мирзиёев

ургенч

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/0f/27134293_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_3e8a2edc466dad9435f644022dcf84bb.jpg

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Сегодня президент Шавкат Мирзиёев примет участие в церемонии торжественного открытия памятника полководцу и государственному деятелю Джалолиддину Мангуберды в городе Ургенче. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Джалолиддин Мангуберды был последним правителем государства Хорезмшахов (1220-1231) и знаменитым полководцем. В мировой истории оставил след как человек, возглавивший борьбу Хорезма против монгольского вторжения. Отряд Мангуберды, состоявший из 300 воинов, атаковал монгольское войско численностью в 700 человек и разбил его. При этом самой известной битвой Мангуберды является последовавшее позднее Параванское сражение, в результате которого монголам пришлось обратиться в бегство. Как отмечают историки, это поражение стало единственной крупной неудачей монголов за все время их боевых действий на территории Центральной Азии, Ирана и Афганистана в период похода Чингисхана на Запад.В Узбекистане Джалолиддин Мангуберды входит в число национальных героев. В 1999 году в Узбекистане широко отмечали 800-летие Мангуберды. В Узбекистане ему поставлены несколько памятников - в частности, в Хорезмской области находится мемориальный комплекс его имени. Также в 1999 году в республике выпустили монету номиналом в 25 сумов, посвященную Джалолиддину Мангуберды.В 2000 году власти Узбекистана учредили орден Джалолиддина Мангуберды, которым стали награждать военнослужащих командного состава, которые проявили образец мужества и героизма при защите неприкосновенности границ республики, а также внесли вклад в укрепление обороноспособности страны.

ургенч

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кто такой джалолиддин мангуберды биография что сделал для узбекистана чингисхан краткая