https://uz.sputniknews.ru/20220829/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-27570994.html

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

Какая погода ожидается в понедельник на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-08-29T09:32+0500

2022-08-29T09:32+0500

2022-08-29T09:49+0500

общество

узгидромет

погода

республика

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В понедельник в Узбекистане сохранится сухая и малооблачная погода без осадков. Ветер 7-12 м/с, температура колеблется в пределах 30-35 градусов. Об этом сообщает Узгидромет.Так, в Ташкенте также ожидается малооблачная погода. Ветер 5-10 м/с. Температура в столице страны поднимется до 32-34 градусов.В горных районах страны также без осадков. Только в горах Наманганской и Ферганской областей местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 22-27 градусов.

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в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в понедельник на территории республики погода в узбекистане сколько градусов ташкент самарканд бухара фергана 29 августа прогноз погоды на