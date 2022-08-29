https://uz.sputniknews.ru/20220829/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-27570994.html
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в понедельник на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-08-29T09:32+0500
2022-08-29T09:32+0500
2022-08-29T09:49+0500
общество
узгидромет
погода
республика
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В понедельник в Узбекистане сохранится сухая и малооблачная погода без осадков. Ветер 7-12 м/с, температура колеблется в пределах 30-35 градусов. Об этом сообщает Узгидромет.Так, в Ташкенте также ожидается малооблачная погода. Ветер 5-10 м/с. Температура в столице страны поднимется до 32-34 градусов.В горных районах страны также без осадков. Только в горах Наманганской и Ферганской областей местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 22-27 градусов.
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в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в понедельник на территории республики погода в узбекистане сколько градусов ташкент самарканд бухара фергана 29 августа прогноз погоды на
в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в понедельник на территории республики погода в узбекистане сколько градусов ташкент самарканд бухара фергана 29 августа прогноз погоды на
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
09:32 29.08.2022 (обновлено: 09:49 29.08.2022)
Какая погода ожидается в понедельник на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
В понедельник в Узбекистане сохранится сухая и малооблачная погода без осадков. Ветер 7-12 м/с, температура колеблется в пределах 30-35 градусов. Об этом сообщает
Узгидромет.
Так, в Ташкенте также ожидается малооблачная погода. Ветер 5-10 м/с. Температура в столице страны поднимется до 32-34 градусов.
В горных районах страны также без осадков. Только в горах Наманганской и Ферганской областей местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 22-27 градусов.