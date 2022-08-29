https://uz.sputniknews.ru/20220829/video-rossiyskie-voyska-osvobodili-selo-blagodatnoe-ot-ukrainskix-boevikov--27585762.html

Видео: российские войска освободили село Благодатное от украинских боевиков

Видео: российские войска освободили село Благодатное от украинских боевиков

Минобороны опубликовало кадры освобождения села Благодатное в Николаевской области.

2022-08-29T17:27+0500

2022-08-29T17:27+0500

2022-08-29T17:27+0500

видео

россия

украина

боевики

село

минобороны рф

освобождение

кадры

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По информации министерства обороны России, противник вел ожесточенное сопротивление, но благодаря слаженной работе Воздушно-десантных войск населенный пункт взяли в кратчайшие сроки. Как военные боролись за село Благодатное в Николаевской области - смотрите в нашем видео.

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видео российские войска освободили село благодатное от украинских боевиков минобороны опубликовало кадры освобождения села благодатное в николаевской области