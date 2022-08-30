https://uz.sputniknews.ru/20220830/mirziyoev-i-lukashenko-otmetili-vysokiy-uroven-dvustoronnego-sotrudnichestva-27625276.html

Мирзиёев и Лукашенко отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества

Мирзиёев и Лукашенко отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко обсудили вопросы расширения сотрудничества и обменялись поздравлениями.

2022-08-30T19:26+0500

2022-08-30T19:26+0500

2022-08-30T19:26+0500

политика

шавкат мирзиёев

александр лукашенко

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник переговорил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.Лидеры обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества и продвижения проектов практического взаимодействия, сообщает пресс-служба руководителя Узбекистана.Как отмечается, в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 44 процента, а за семь месяцев этого года – еще на 12 процентов.Президенты подчеркнули важность ускорения прорабатываемых крупных проектов кооперации в различных отраслях экономики. Главы государств также выступили за продолжение программ активного культурно-гуманитарного обмена.Также состоялся обмен мнениями по региональной повестке, в том числе в контексте проведения Самаркандского саммита ШОС в сентябре этого года.Помимо того главы государств обменялись друг с другом поздравлениями. Александр Лукашенко поздравил коллегу и народ Узбекистана с предстоящим Днем независимости, а Шавкат Мирзиёев — с Днем рождения белорусского лидера.

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шавкат мирзиёев александр лукашенко сотрудничество узбекистан беларусь поздравили друг друга день рождения день независимости