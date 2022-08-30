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https://uz.sputniknews.ru/20220830/shavkat-mirziyoev-nagradil-denisa-manturova-ordenom-dostlik-27605152.html
Шавкат Мирзиёев наградил Дениса Мантурова орденом "Дўстлик"
Шавкат Мирзиёев наградил Дениса Мантурова орденом "Дўстлик"
Также орденом "Дўстлик" в преддверии Дня Независимости Узбекистана награждены ректор МИСиС и ректор Всероссийского института кинематографии.
2022-08-30T09:49+0500
2022-08-30T10:06+0500
политика
шавкат мирзиёев
денис мантуров
день независимости
день независимости узбекистана
ректор
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне Дня Независимости республики подписал указ, согласно которому заместитель председателя Правительства России, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров награждается орденом "Дўстлик".Кроме Мантурова, орден получили также три российских деятеля - ректор Национального университета технологических исследований МИСиС Алевтина Черникова, ректор Всероссийского государственного института кинематографии Владимир Малышев и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.Напомним, орден "Дўстлик" - это государственная награда Республики Узбекистан. Его учредили в мае 1994 года на сессии парламента Узбекистана. В переводе с узбекского название ордена означает слово "дружба". Его присуждают за достижения по укреплению дружбы, братства и взаимного согласия между представителями всех наций и народностей Узбекистана.
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шавкат мирзиёев наградил дениса мантурова орденом дўстлик также орденом дустлик в преддверии дня независимости узбекистана награждены ректор мисис и ректор всероссийского института кинематографии.
шавкат мирзиёев наградил дениса мантурова орденом дўстлик также орденом дустлик в преддверии дня независимости узбекистана награждены ректор мисис и ректор всероссийского института кинематографии.

Шавкат Мирзиёев наградил Дениса Мантурова орденом "Дўстлик"

09:49 30.08.2022 (обновлено: 10:06 30.08.2022)
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Также орденом "Дўстлик" в преддверии Дня Независимости Узбекистана награждены ректор МИСиС и ректор Всероссийского института кинематографии.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне Дня Независимости республики подписал указ, согласно которому заместитель председателя Правительства России, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров награждается орденом "Дўстлик".

Кроме Мантурова, орден получили также три российских деятеля - ректор Национального университета технологических исследований МИСиС Алевтина Черникова, ректор Всероссийского государственного института кинематографии Владимир Малышев и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Напомним, орден "Дўстлик" - это государственная награда Республики Узбекистан. Его учредили в мае 1994 года на сессии парламента Узбекистана. В переводе с узбекского название ордена означает слово "дружба". Его присуждают за достижения по укреплению дружбы, братства и взаимного согласия между представителями всех наций и народностей Узбекистана.
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