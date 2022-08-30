Шавкат Мирзиёев наградил Дениса Мантурова орденом "Дўстлик"
09:49 30.08.2022 (обновлено: 10:06 30.08.2022)
© Sputnik / Рамиз БахтияровВыставка Иннопром 2021 в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Также орденом "Дўстлик" в преддверии Дня Независимости Узбекистана награждены ректор МИСиС и ректор Всероссийского института кинематографии.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне Дня Независимости республики подписал указ, согласно которому заместитель председателя Правительства России, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров награждается орденом "Дўстлик".
Кроме Мантурова, орден получили также три российских деятеля - ректор Национального университета технологических исследований МИСиС Алевтина Черникова, ректор Всероссийского государственного института кинематографии Владимир Малышев и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Напомним, орден "Дўстлик" - это государственная награда Республики Узбекистан. Его учредили в мае 1994 года на сессии парламента Узбекистана. В переводе с узбекского название ордена означает слово "дружба". Его присуждают за достижения по укреплению дружбы, братства и взаимного согласия между представителями всех наций и народностей Узбекистана.
Кроме Мантурова, орден получили также три российских деятеля - ректор Национального университета технологических исследований МИСиС Алевтина Черникова, ректор Всероссийского государственного института кинематографии Владимир Малышев и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Напомним, орден "Дўстлик" - это государственная награда Республики Узбекистан. Его учредили в мае 1994 года на сессии парламента Узбекистана. В переводе с узбекского название ордена означает слово "дружба". Его присуждают за достижения по укреплению дружбы, братства и взаимного согласия между представителями всех наций и народностей Узбекистана.