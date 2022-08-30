https://uz.sputniknews.ru/20220830/shiitskiy-lider-as-sadr-poprosil-proscheniya-u-irakskogo-naroda-27619176.html
Шиитский лидер ас-Садр попросил прощения у иракского народа
Шиитский лидер ас-Садр попросил прощения у иракского народа
В Багдаде продолжаются массовые протесты.
2022-08-30T16:01+0500
2022-08-30T16:01+0500
2022-08-30T16:01+0500
в мире
ирак
багдад
протесты
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Популярный шиитский лидер Муктада ас-Садр заявил, что устал от происходящего в Ираке и просит прощения у иракского народа в связи с кровавыми столкновениями своих сторонников с формированиями его политических конкурентов. Об этом сообщает РИА Новости.В "зеленой зоне" столицы Ирака Багдада продолжаются ожесточенные столкновения между подчиняющейся популярному шиитскому лидеру Муктаде ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Известно, что стороны применяют минометы и пулеметы. Согласно последним данным иракских медиков, число погибших во время столкновений между демонстрантами и силами безопасности достигло 30 человек, более 700 человек получили ранения, в том числе 110 сотрудников служб безопасности.Так, причиной протестов стало объявление ас-Садр о прекращении своей политической деятельности и закрытии всех офисов его партии в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать широкую коалицию шиитских сил в парламенте.Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные представительства. Протестующие также собрались у Республиканского дворца — штаб-квартиры правительства Ирака, расположенную там же. Это привело к столкновениям между ними и силами правопорядка.
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шиитский лидер ас садр попросил прощения у иракского народа в багдаде продолжаются массовые протесты муктада ас садр кто такой что произошло в ираке последние события протесты причина
шиитский лидер ас садр попросил прощения у иракского народа в багдаде продолжаются массовые протесты муктада ас садр кто такой что произошло в ираке последние события протесты причина
Шиитский лидер ас-Садр попросил прощения у иракского народа
В Багдаде продолжаются массовые протесты.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
Популярный шиитский лидер Муктада ас-Садр заявил, что устал от происходящего в Ираке и просит прощения у иракского народа в связи с кровавыми столкновениями своих сторонников с формированиями его политических конкурентов. Об этом сообщает
РИА Новости.
"Я устал от того, что происходит… меня опечалили эти события, я прошу прощения у народа", - сказал шиитский лидер на проходящей в Эн-Наджафе пресс-конференции.
В "зеленой зоне" столицы Ирака Багдада продолжаются ожесточенные столкновения между подчиняющейся популярному шиитскому лидеру Муктаде ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби".
Известно, что стороны применяют минометы и пулеметы. Согласно последним данным иракских медиков, число погибших во время столкновений между демонстрантами и силами безопасности достигло 30 человек, более 700 человек получили ранения, в том числе 110 сотрудников служб безопасности.
Так, причиной протестов стало объявление ас-Садр о прекращении своей политической деятельности и закрытии всех офисов его партии в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать широкую коалицию шиитских сил в парламенте.
Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные представительства. Протестующие также собрались у Республиканского дворца — штаб-квартиры правительства Ирака, расположенную там же. Это привело к столкновениям между ними и силами правопорядка.