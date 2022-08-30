https://uz.sputniknews.ru/20220830/shiitskiy-lider-as-sadr-poprosil-proscheniya-u-irakskogo-naroda-27619176.html

Шиитский лидер ас-Садр попросил прощения у иракского народа

Шиитский лидер ас-Садр попросил прощения у иракского народа

В Багдаде продолжаются массовые протесты.

2022-08-30T16:01+0500

2022-08-30T16:01+0500

2022-08-30T16:01+0500

в мире

ирак

багдад

протесты

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Популярный шиитский лидер Муктада ас-Садр заявил, что устал от происходящего в Ираке и просит прощения у иракского народа в связи с кровавыми столкновениями своих сторонников с формированиями его политических конкурентов. Об этом сообщает РИА Новости.В "зеленой зоне" столицы Ирака Багдада продолжаются ожесточенные столкновения между подчиняющейся популярному шиитскому лидеру Муктаде ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Известно, что стороны применяют минометы и пулеметы. Согласно последним данным иракских медиков, число погибших во время столкновений между демонстрантами и силами безопасности достигло 30 человек, более 700 человек получили ранения, в том числе 110 сотрудников служб безопасности.Так, причиной протестов стало объявление ас-Садр о прекращении своей политической деятельности и закрытии всех офисов его партии в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать широкую коалицию шиитских сил в парламенте.Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные представительства. Протестующие также собрались у Республиканского дворца — штаб-квартиры правительства Ирака, расположенную там же. Это привело к столкновениям между ними и силами правопорядка.

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