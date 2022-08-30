https://uz.sputniknews.ru/20220830/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-27606919.html

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Какая погода ожидается во вторник на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-08-30T10:32+0500

2022-08-30T10:32+0500

2022-08-30T10:32+0500

общество

погода

республика

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Во вторник в Узбекистане сохранится сухая и малооблачная погода без осадков. Ветер 7-12 м/с, температура колеблется в пределах 30-35 градусов. Об этом сообщает Узгидромет.Так, в Ташкенте также ожидается малооблачная погода. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 33-35 градусов.В горных районах страны также без осадков. Только в горах Наманганской и Ферганской областей во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 23-28 градусов.

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