https://uz.sputniknews.ru/20220830/uzbekskaya-pevitsa-nasiba-abdullaeva-stala-narodnoy-artistkoy-azerbaydjana-27624125.html

Узбекская певица Насиба Абдуллаева стала народной артисткой Азербайджана

Узбекская певица Насиба Абдуллаева стала народной артисткой Азербайджана

Президенты Азербайджана и Узбекистана наградили орденами "Дружба" культурных и научных деятелей двух стран. А узбекской певице Насибе Абдуллаевой присвоено звания народной артистки Азербайджана.

2022-08-30T18:28+0500

2022-08-30T18:28+0500

2022-08-30T18:28+0500

культура

певица

азербайджан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Насибе Абдуллаевой звания народной артистки республики.Как отмечается в распоряжении азербайджанского лидера, почетное звание узбекской певице присвоено “за заслуги в развитии культурных связей между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан”.Насиба Абдуллаева — советская и узбекская эстрадная певица, исполняет песни на узбекском, фарси, арабском, таджикском, русском и других языках, в том числе азербайджанском.Также президент Азербайджана наградил орденом “Достлуг” трех деятелей культуры Узбекистана.Наград удостоились художественный руководитель ансамбля “Маком” Хашимжон Исмаилов, заслуженный артист Узбекистана Камолиддин Уринбаев и поэт Насирли Али Гейдар оглу.Ранее во вторник был обнародован указ президента Узбекистана о награждении граждан Азербайджана.Так, звание народной артистки Узбекистана присвоено вокалистке Азербайджанского государственного музыкального театра имени Р. Бейбутова Гулянак Закир кызы Маммадовой.Орденом “Дустлик” награждены академик Шахин Мажид оглы Мустафаев, профессор Рамиз Аскаров и заведующая отделом литературных связей Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана Института литературы имени Низами Национальной академии наук Азербайджана Алмас Касым кызы Биннатова.Награды присвоены "за большой вклад в укрепление уз дружбы и развитие стратегического партнерства, всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой".Читайте также:Для Насибы Абдуллаевой стала сюрпризом ее песня в рекламе Fendi

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