https://uz.sputniknews.ru/20220830/uzbekskaya-pevitsa-nasiba-abdullaeva-stala-narodnoy-artistkoy-azerbaydjana-27624125.html
Узбекская певица Насиба Абдуллаева стала народной артисткой Азербайджана
Узбекская певица Насиба Абдуллаева стала народной артисткой Азербайджана
Президенты Азербайджана и Узбекистана наградили орденами "Дружба" культурных и научных деятелей двух стран. А узбекской певице Насибе Абдуллаевой присвоено звания народной артистки Азербайджана.
2022-08-30T18:28+0500
2022-08-30T18:28+0500
2022-08-30T18:28+0500
культура
певица
азербайджан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Насибе Абдуллаевой звания народной артистки республики.Как отмечается в распоряжении азербайджанского лидера, почетное звание узбекской певице присвоено “за заслуги в развитии культурных связей между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан”.Насиба Абдуллаева — советская и узбекская эстрадная певица, исполняет песни на узбекском, фарси, арабском, таджикском, русском и других языках, в том числе азербайджанском.Также президент Азербайджана наградил орденом “Достлуг” трех деятелей культуры Узбекистана.Наград удостоились художественный руководитель ансамбля “Маком” Хашимжон Исмаилов, заслуженный артист Узбекистана Камолиддин Уринбаев и поэт Насирли Али Гейдар оглу.Ранее во вторник был обнародован указ президента Узбекистана о награждении граждан Азербайджана.Так, звание народной артистки Узбекистана присвоено вокалистке Азербайджанского государственного музыкального театра имени Р. Бейбутова Гулянак Закир кызы Маммадовой.Орденом “Дустлик” награждены академик Шахин Мажид оглы Мустафаев, профессор Рамиз Аскаров и заведующая отделом литературных связей Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана Института литературы имени Низами Национальной академии наук Азербайджана Алмас Касым кызы Биннатова.Награды присвоены "за большой вклад в укрепление уз дружбы и развитие стратегического партнерства, всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой".Читайте также:Для Насибы Абдуллаевой стала сюрпризом ее песня в рекламе Fendi
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насиба абдуллаева народная артистка узбекистан азербайджан президент орден дружба дустлик достлуг культура наука деятельность узбекская певица ильхам алиев шавкат мирзиёев
насиба абдуллаева народная артистка узбекистан азербайджан президент орден дружба дустлик достлуг культура наука деятельность узбекская певица ильхам алиев шавкат мирзиёев
Узбекская певица Насиба Абдуллаева стала народной артисткой Азербайджана
Президенты Азербайджана и Узбекистана наградили орденами "Дружба" культурных и научных деятелей двух стран. А узбекской певице Насибе Абдуллаевой присвоено звания народной артистки Азербайджана.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Насибе Абдуллаевой звания народной артистки республики.
Как отмечается
в распоряжении азербайджанского лидера, почетное звание узбекской певице присвоено “за заслуги в развитии культурных связей между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан”.
Насиба Абдуллаева — советская и узбекская эстрадная певица, исполняет песни на узбекском, фарси, арабском, таджикском, русском и других языках, в том числе азербайджанском.
Также президент Азербайджана наградил
орденом “Достлуг” трех деятелей культуры Узбекистана.
Наград удостоились художественный руководитель ансамбля “Маком” Хашимжон Исмаилов, заслуженный артист Узбекистана Камолиддин Уринбаев и поэт Насирли Али Гейдар оглу.
Ранее во вторник был обнародован указ президента Узбекистана о награждении граждан Азербайджана.
Так, звание народной артистки Узбекистана присвоено
вокалистке Азербайджанского государственного музыкального театра имени Р. Бейбутова Гулянак Закир кызы Маммадовой.
Орденом “Дустлик” награждены академик Шахин Мажид оглы Мустафаев, профессор Рамиз Аскаров и заведующая отделом литературных связей Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана Института литературы имени Низами Национальной академии наук Азербайджана Алмас Касым кызы Биннатова.
Награды присвоены "за большой вклад в укрепление уз дружбы и развитие стратегического партнерства, всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой".