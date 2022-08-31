https://uz.sputniknews.ru/20220831/40-tysyach-medikov-kruglosutochno-budut-rabotat-v-prazdnichnye-dni-27654059.html

40 тысяч медиков круглосуточно будут работать в праздничные дни

40 тысяч медиков круглосуточно будут работать в праздничные дни

Отделения скорой помощи в 182 населенных пунктах готовы к вызовам жителей.

2022-08-31T19:10+0500

2022-08-31T19:10+0500

2022-08-31T19:10+0500

общество

медики

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. По данным информационной службы Минздрава, с 1 по 4 сентября услуги населению будут оказывать следующие учреждения:Кроме того, круглосуточно будет работать Научный центр скорой медицинской помощи республики и его 13 региональных филиалов. Отделения скорой помощи в 182 населенных пунктах и 2 724 бригады готовы к вызовам жителей.Также продолжат работу в круглосуточном режиме 227 родильных и 245 детских лечебных учреждений и учреждения санитарно-эпидемиологической службы в 203 населенных пунктах.Читайте также:Несколько столичных улиц перекроют на праздник — карта

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