https://uz.sputniknews.ru/20220831/40-tysyach-medikov-kruglosutochno-budut-rabotat-v-prazdnichnye-dni-27654059.html
40 тысяч медиков круглосуточно будут работать в праздничные дни
40 тысяч медиков круглосуточно будут работать в праздничные дни
Отделения скорой помощи в 182 населенных пунктах готовы к вызовам жителей.
2022-08-31T19:10+0500
2022-08-31T19:10+0500
2022-08-31T19:10+0500
общество
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. По данным информационной службы Минздрава, с 1 по 4 сентября услуги населению будут оказывать следующие учреждения:Кроме того, круглосуточно будет работать Научный центр скорой медицинской помощи республики и его 13 региональных филиалов. Отделения скорой помощи в 182 населенных пунктах и 2 724 бригады готовы к вызовам жителей.Также продолжат работу в круглосуточном режиме 227 родильных и 245 детских лечебных учреждений и учреждения санитарно-эпидемиологической службы в 203 населенных пунктах.Читайте также:Несколько столичных улиц перекроют на праздник — карта
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как будут работать медики врачи медцентры медицинские центры больницы роддома детские поликлиники пункты семейного врача клиники медицинских университетов районные областные республиканские больницы в праздничные дни в на праздники в день независимости график работы режим работы расписание изменения в узбекистане новости заявления
40 тысяч медиков круглосуточно будут работать в праздничные дни
Отделения скорой помощи в 182 населенных пунктах и 2 724 бригады готовы к вызовам жителей.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. По данным информационной службы Минздрава, с 1 по 4 сентября услуги населению будут оказывать следующие учреждения:
1028 семейных поликлиник;
956 пунктов семейного врача;
все районные, областные и республиканские больницы;
специализированные медицинские центры, а также клиники медицинских университетов.
Кроме того, круглосуточно будет работать Научный центр скорой медицинской помощи республики и его 13 региональных филиалов. Отделения скорой помощи в 182 населенных пунктах и 2 724 бригады готовы к вызовам жителей.
Также продолжат работу в круглосуточном режиме 227 родильных и 245 детских лечебных учреждений и учреждения санитарно-эпидемиологической службы в 203 населенных пунктах.