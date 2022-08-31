https://uz.sputniknews.ru/20220831/glazev-v-proshlom-godu-tovarooborot-uzbekistana-s-eaes-prevysil-11-milliardov-27668158.html
Глазьев: в прошлом году товарооборот Узбекистана с ЕАЭС превысил $11 миллиардов
Глазьев: в прошлом году товарооборот Узбекистана с ЕАЭС превысил $11 миллиардов
Какие вопросы обсуждали на заседании совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и Правительством Узбекистана - читайте в нашем материале.
2022-08-31T20:41+0500
2022-08-31T20:41+0500
2022-08-31T20:41+0500
политика
узбекистан
еаэс
товарооборот
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Во вторник в штаб-квартире ЕЭК прошло второе заседания совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и Правительством Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономичесой комиссии.Мероприятие прошло в очном формате под сопредседательством министра по интеграции и макроэкономике Комиссии Сергея Глазьева и заместителя министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Бадриддина Абидова. Известно, что в ходе заседания были выработаны предложения по поступательному развитию торгово-экономического взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и Узбекистаном.Глазьев отметил, что Узбекистан является ближайшим партнером ЕАЭС как с точки зрения масштабов торгово-экономического сотрудничества, так и с точки зрения качества и глубины взаимодействия.Абидов также рассказал, что для Узбекистана ЕАЭС является важнейшим партнером.Таким образом, участники заседания рассмотрели подходы к гармонизации норм технического регулирования и устранению технических барьеров в торговле, вопросы таможенного регулирования и применения навигационных пломб для отслеживания перевозок грузов, реализацию совместных мероприятий в сфере промышленной и агропромышленной кооперации, меры по развитию транспортных коридоров, цифровизации и ускорению железнодорожных грузоперевозок, а также предложения по стимулированию деловой активности между бизнес-сообществами государств ЕАЭС и Узбекистана.
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глазьев: в прошлом году товарооборот узбекистана с еаэс превысил 11 миллиардов долларов какие вопросы обсуждали на заседании совместной рабочей группы по взаимодействию между еэк и правительством узбекистана
глазьев: в прошлом году товарооборот узбекистана с еаэс превысил 11 миллиардов долларов какие вопросы обсуждали на заседании совместной рабочей группы по взаимодействию между еэк и правительством узбекистана
Глазьев: в прошлом году товарооборот Узбекистана с ЕАЭС превысил $11 миллиардов
Какие вопросы обсуждали на заседании совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и Правительством Узбекистана - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Во вторник в штаб-квартире ЕЭК прошло второе заседания совместной рабочей группы по взаимодействию между ЕЭК и Правительством Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономичесой комиссии.
Мероприятие прошло в очном формате под сопредседательством министра по интеграции и макроэкономике Комиссии Сергея Глазьева и заместителя министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Бадриддина Абидова.
Известно, что в ходе заседания были выработаны предложения по поступательному развитию торгово-экономического взаимодействия между Евразийским экономическим союзом и Узбекистаном.
Глазьев отметил, что Узбекистан является ближайшим партнером ЕАЭС как с точки зрения масштабов торгово-экономического сотрудничества, так и с точки зрения качества и глубины взаимодействия.
"Результаты совместных усилий с использованием возможностей, которые Узбекистану дает статус наблюдателя при ЕАЭС, не заставили себя ждать – мы констатируем рост по всем показателям торгово-экономического взаимодействия. Значимость ЕАЭС и Узбекистана друг для друга как торговых партнеров постоянно повышается, и с момента образования ЕАЭС товарооборот государств Союза с Узбекистаном вырос в два раза. В прошлом году он превысил $11 млрд", - подчеркнул Сергей Глазьев.
Абидов также рассказал, что для Узбекистана ЕАЭС является важнейшим партнером.
"С удовлетворением отмечаю продуктивность и содержательность состоявшейся дискуссии, которая способствовала реализации инициатив главы Узбекистана по активизации торгово-экономического сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС и решению задач по наращиванию торгово-экономических связей между Узбекистаном и ЕАЭС, которые ставит правительство Узбекистана в рамках использования статуса государства – наблюдателя при ЕАЭС", – сообщил он.
Таким образом, участники заседания рассмотрели подходы к гармонизации норм технического регулирования и устранению технических барьеров в торговле, вопросы таможенного регулирования и применения навигационных пломб для отслеживания перевозок грузов, реализацию совместных мероприятий в сфере промышленной и агропромышленной кооперации, меры по развитию транспортных коридоров, цифровизации и ускорению железнодорожных грузоперевозок, а также предложения по стимулированию деловой активности между бизнес-сообществами государств ЕАЭС и Узбекистана.