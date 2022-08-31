https://uz.sputniknews.ru/20220831/v-chem-polza-i-vred-avokado---mnenie-spetsialistov-27665443.html

В чем польза и вред авокадо - мнение специалистов

В чем польза и вред авокадо - мнение специалистов

Экзотический плод в ребристой зеленой кожуре появился на территории СНГ лишь в середине 90-х, тогда он казался экзотикой. Однако сейчас авокадо можно обнаружить в холодильниках миллионов жителей постсоветского пространства.

2022-08-31T22:01+0500

2022-08-31T22:01+0500

2022-08-31T22:01+0500

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Изначально авокадо оценили лишь гурманы, сторонники здорового образа жизни и диетологи, изучившие состав авокадо. Сейчас авокадо занимает привычное место в рационе миллионов людей.В его популяризации немалую роль сыграл маркетинг, с помощью которого заморский продукт продвигали на рынке. За массу полезных свойств авокадо причисляют к суперфудам. Чем именно полезен плод для здоровья, кому его можно употреблять каждый день, а кому не стоит - читайте в нашем материале.Авокадо — фрукт или овощАвокадо также известен как аллигаторова груша. Это фрукт, однако его мякоть лишена даже намека на сладость или кислинку. Он произрастает на деревьях высотой до 20 м, поэтому его нельзя причислить к овощам.С точки зрения ботаники, этот зеленый плод - односеменная ягода. Существует несколько его разновидностей разных по весу, форме и цвету, может варьироваться от 200 г до 1,5 кг.Авокадо бывает нескольких сортов.Известно, что необычный плод родом из Северной Америки, ацтеки выращивали его уже в третьем тысячелетии до нашей эры и назвали его "лесное масло".В XVI веке свойства авокадо были уже достаточно изучены. Бернардино де Саагун в книге "Общая история дел Новой Испании" писал, что порошок из перемолотой косточки авокадо полезен от перхоти, а беременным женщинам не следует употреблять плод в пищу. Все эти знания автор монументального труда почерпнул у ацтеков.Польза авокадоДиетологи и специалисты причисляют авокадо к суперфудам не просто так. Фрукт обладает огромным количеством полезных микроэлементов, витаминов и минералов: кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец, селен, фтор; витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, D, В3, К, В7 и это еще не весь список.Диетолог, член консультационно-диетологического центра "Диетологи России" Инесса Бушель, конкретизируя информацию о полезных микроэлементах в авокадо, рассказала, на что именно они влияют.Таким образом, еще в 1998 году авокадо внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый питательный фрукт с высокой калорийностью — до 212 килокалорий на 100 граммов продукта.Специалисты перечисляют следующие полезные качества авокадо:Вред авокадоНесмотря на все его достоинства, у авокадо также есть определенные недостатки. К примеру, все его части, за исключением мякоти, токсичны. Также его необходимо употреблять в меру, так как калорийность продукта высокая.Кроме этого, нельзя есть авокадо при аллергии и индивидуальной непереносимости, а частое употреблени может вызвать нарушение микрофлоры кишечника, отрыжку и тошноту.Диетолог Бушель добавила, что авокадо противопоказано людям с болезнями печени, так как фрукт содержит много жиров. Любители авокадо, превышающие рекомендуемые размеры порций, рискуют получить вместо пользы проблемы со здоровьем: ожирение и сердечные заболевания.Сколько авокадо можно съестьНорма для всех людей разнится. Так, для взрослых с весом до 100 килограммов норма до штуки в день, беременным женщинам можно съедать лишь одну-две небольшие дольки, детям с трех лет можно давать от чайной ложки до половины фрукта в сутки.Маленьким детям авокадо противопоказано: из-за несформированного иммунитета неокрепший организм может воспринять белок гликопротеин как чужеродный.Кардиологи называют другую суточную норму продукта - официальная рекомендуемая порция авокадо составляет одну пятую часть плода — 30 граммов в сутки.Как правильно выбрать авокадоПри покупке необходимо обратить внимание на кожуру. На ней не должно быть повреждений и пятен. Спелость можно определить по мягкости, слегка надавив на плод в месте крепления к ветке. Но не стоит прилагать большую силу, иначе при хранении раздавленный фрукт быстро испортится.Даже если в магазине не было плода нужной зрелости, он может дойти до идеальной кондиции и в домашних условиях. Для дозревания фрукт следует положить в бумажный пакет и убрать в темное место. Прямые солнечные лучи сделают авокадо твердым, темным и лишат его полезных свойств

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