https://uz.sputniknews.ru/20220831/vladimir-putin-pozdravil-uzbekistan-s-dnem-nezavisimosti-27667948.html
Владимир Путин поздравил Узбекистан с Днем Независимости
Владимир Путин поздравил Узбекистан с Днем Независимости
Помимо президента России, Узбекистан поздравили и другие мировые лидеры. Подробнее - в нашем материале.
2022-08-31T19:39+0500
2022-08-31T19:39+0500
2022-08-31T19:39+0500
политика
владимир путин
узбекистан
день независимости
день независимости узбекистана
президент
президент рф
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с 31-й годовщиной независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Также продолжают поступать на имя главы Узбекистана продолжают поступать поздравительные послания и телеграммы от лидеров зарубежных стран, авторитетных политиков, видных общественных и религиозных деятелей, руководителей ведущих международных организаций и региональных структур.Помимо президента России, свои поздравления направили генсек ООН Антониу Гутерриш, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана - Садыр Жапаров, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Туркменистана - Сердар Бердымухамедов, Турции - Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана - Ильхам Алиев, король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд и ее наследный принц Мухаммад бин Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд, а также президент Ирана Ибрахим Раиси, Беларуси - Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генсек ШОС Чжан Мин и многие другие.В посланиях они особо отмечют достижения страны за годы независимого развития и результаты масштабных политических преобразований и социально-экономических реформ последних лет, а также выражают полную поддержку осуществляемому стратегическому курсу на построение Нового Узбекистана.Зарубежные лидеры и партнеры подчеркивают эффективность проводимой конструктивной и проактивной внешней политики, высоко оценивают инициативы и предложения президента республики, которые нацелены на обеспечение глобальной и региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития, расширение взаимовыгодного международного сотрудничества и практического взаимодействия.Кроме этого, в своих поздравлениях мировые лидеры желают мира, благополучия и процветания многонациональному народу Узбекистана.
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владимир путин поздравил узбекистан с днем независимости помимо президента россии узбекистан поздравили и другие мировые лидеры кто поздравил узбекистан с днем независимости
владимир путин поздравил узбекистан с днем независимости помимо президента россии узбекистан поздравили и другие мировые лидеры кто поздравил узбекистан с днем независимости
Владимир Путин поздравил Узбекистан с Днем Независимости
Помимо президента России, Узбекистан поздравили и другие мировые лидеры. Подробнее - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с 31-й годовщиной независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба
узбекистанского лидера.
Также продолжают поступать на имя главы Узбекистана продолжают поступать поздравительные послания и телеграммы от лидеров зарубежных стран, авторитетных политиков, видных общественных и религиозных деятелей, руководителей ведущих международных организаций и региональных структур.
Помимо президента России, свои поздравления направили генсек ООН Антониу Гутерриш, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана - Садыр Жапаров, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Туркменистана - Сердар Бердымухамедов, Турции - Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана - Ильхам Алиев, король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд и ее наследный принц Мухаммад бин Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд, а также президент Ирана Ибрахим Раиси, Беларуси - Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генсек ШОС Чжан Мин и многие другие.
В посланиях они особо отмечют достижения страны за годы независимого развития и результаты масштабных политических преобразований и социально-экономических реформ последних лет, а также выражают полную поддержку осуществляемому стратегическому курсу на построение Нового Узбекистана.
Зарубежные лидеры и партнеры подчеркивают эффективность проводимой конструктивной и проактивной внешней политики, высоко оценивают инициативы и предложения президента республики, которые нацелены на обеспечение глобальной и региональной безопасности, стабильности и устойчивого развития, расширение взаимовыгодного международного сотрудничества и практического взаимодействия.
Кроме этого, в своих поздравлениях мировые лидеры желают мира, благополучия и процветания многонациональному народу Узбекистана.