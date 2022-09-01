https://uz.sputniknews.ru/20220901/evropa-gotovitsya-otkryt-ocherednoy-front-voyny-protiv-rossii-27689578.html

Европа готовится открыть очередной фронт войны против России

Европа готовится открыть очередной фронт войны против России

По сведениям агентства Bloomberg, Германия и Франция предложили странам Евросоюза подумать о "творческих путях" борьбы с "пропагандой внутри России", которые позволят россиянам обходить цензуру в интернете и получать независимую информацию.

2022-09-01T17:56+0500

2022-09-01T17:56+0500

2022-09-01T17:56+0500

колумнисты

европа

россия

война

германия

франция

евросоюз

пропаганда

россияне

интернет

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В неофициальном документе "Защита международного порядка в эпоху системного соперничества: отношения между Евросоюзом и Россией" среди возможных мер отмечены следующие направления работы:Просто поразительно, как повторяется история. Идеологическая зашоренность в сочетании с забюрократизованностью сыграли не последнюю роль в крахе советского проекта — и вот теперь в режиме реального времени можно наблюдать, как ровно те же причины усугубляют системный кризис Запада и предопределяют его геополитическое поражение в идущем переформатировании мира, пишет колумнист РИА Новости Ирина Алкснис.До определенной степени Европе даже можно было бы и посочувствовать, поскольку происходит слом даже не многолетнего, а многовекового статус-кво. Осознать и принять, что все то, что очень долгое время составляло ее — Европы и вообще Запада — суть, больше не работает и в целом прекращает свое существование, трудно и больно. Так что ничего удивительного, что там предпочитают закрывать глаза на реальность и продолжают жить в привычной картине мира.И она, эта привычная картина мира, стоит на двух главных основах. Первая утверждает Запад в качестве социально-экономической и технологической вершины человеческой цивилизации, ее локомотива и лидера. А вторая видит западную демократию наилучшей из всех существующих и существовавших форм государственно-политической организации.Причем с первым пунктом до недавнего времени спорить было невозможно, поскольку на протяжении последних столетий именно Западная Европа (к которой позже присоединились Соединенные Штаты) действительно была самым развитым и могущественным регионом планеты. Да и по второму пункту особо возражать не хочется, поскольку глупо спорить, что демократические процедуры, права и свободы граждан, развитие которых шло на Западе, оказали грандиозное влияние на мир и в целом они обладают огромным обаянием.Мину замедленного действия Запад создал сам для себя, когда объединил оба пункта в единую идейную конструкцию, которая постулировала, что именно демократия является причиной и основой его процветания и прогресса. Причем если поначалу данная конструкция в большей степени использовалась как пропагандистская установка, то к настоящему моменту она превратилась в идеологическую аксиому, в которую истово верят по обе стороны Атлантики и отступление от которой недопустимо и просто немыслимо.Однако реальность все более открыто и жестко обнажает ошибочность (если не сказать лживость) данной идеологемы. С одной стороны, "автократические режимы" демонстрируют впечатляющую эффективность и социально-экономическое развитие, все успешнее конкурируя с Западом. С другой — у самого "светоча демократии" дела, наоборот, идут все хуже. Ну а с третьей стороны, из-за ухудшения внутренней ситуации Запад вынужден все жестче закручивать политические гайки, включая усиление цензуры и преследование инакомыслящих.В последнем не было бы ничего страшного (в конце концов, ужесточение государством правил вполне обычное дело в кризисных ситуациях), если бы Европа и Штаты не продолжали упорно вещать с позиций собственной моральной непогрешимости, носителей высшей истины и образца демократии. Хуже того, они с этой же зашоренной позиции оценивают события в мире, принимают решения и ведут собственную политику. Плюс упорно пытаются воспроизводить политтехнологические схемы и приемы, оказавшиеся успешными в прошлом, но явно не работающие в наше время.Тема "до российского общества — как ранее до советского — нужно просто донести необходимую информацию, тогда оно перестанет поддерживать власти страны и над Россией вновь удастся одержать геополитическую победу" беспрерывно звучит в речах западных официальных лиц и даже специалистов соответствующего профиля уже много лет. Свежая франко-германская инициатива успела покрыться плесенью еще до своего рождения, но ее авторов это явно не смущает.Причем Bloomberg подчеркнул, что данный документ подготовлен "техническими экспертами" стран ЕС, то есть людьми, которые вроде бы должны быть профессионалами в данном вопросе и осознавать реалии. А таковые явно и уже многократно озвучивались на самых разных уровнях — впрочем, их не грех и повторить, несмотря на очевидность.Западные "голоса", вопреки тому, что их старательно глушили в СССР, ловили и слушали довольно много советских граждан, в том числе безоговорочно преданных родине. Причина была очень проста: потребность в альтернативной информации в жестко цензурируемой системе с абсолютной монополией государства на нее.Европейцы и американцы могут до посинения твердить об отсутствии у россиян доступа к разнообразным источникам информации, но правдой это так и не станет. Например, в России как выдержки, так и полные переводы статей из иностранных изданий (даже с самой жесткой критикой нашей страны) заполоняют социальные сети и СМИ, включая государственные. Тем же, кому надо обязательно прочитать оригинал, без проблем могут найти соответствующие иностранные источники в интернете.Кроме того, советское общество в значительной своей части действительно испытывало пиетет перед Европой и Америкой — и небезосновательно, поскольку к 1980 годам уровень и качество жизни тамошнего общества были выше, чем у нас в стране. В этом смысле западная пропаганда имела на руках неубиваемый козырь, который подкреплял все остальные продвигаемые ей идеи и тезисы.Три десятилетия открытых границ развеяли львиную долю тогдашних советских представлений — потому что реальность оказалась отлична от идеализированных иллюзий и потому что в России жизнь постепенно становилась благополучнее и комфортнее. В общем, разрыв между жизнью там и жизнью тут быстро сокращался все последние годы. Ну а теперь потоком приходят такие новости из жизни европейцев, что возникает все более устойчивое впечатление, что оставшиеся различия грозят в обозримом будущем вновь обернуться пропастью, только уже в пользу России.Ну а ужесточение политического режима в Европе, ограничение там прав и свобод граждан, нетерпимость к инакомыслящим носит настолько открытый и агрессивный характер, что со стороны это выглядит просто жутко. Особенно потому, что все это проходит в оруэлловском информационно-пропагандистском антураже: "война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила".В общем, Западной Европе было легко привлекать на свою сторону симпатии всего мира, будучи самым благополучным, самым развитым и действительно самым свободным регионом мира. Вот только со всей очевидностью выяснилось, что все это было возможно не потому, что европейцы — генетически предрасположенные к демократии и превосходству над родом человеческим высокородные эльфы, а потому, что всю эту благодать им обеспечивало ограбление остального мира. И, в частности, дешевые российские ресурсы. Но как только они оказались отрезаны от последних, молниеносно посыпались и благополучие, и демократия, и развитость.В подобных реалиях рассчитывать на успехи подрывной пропаганды против России выглядит не просто глупо, а прямо-таки абсурдно.Так неужели "технические эксперты", разработавшие новый план деятельности на данном направлении, да и должностные лица, которым предстоит принимать соответствующие решения, этого не понимают?Думается, что хотя бы в глубине души — где-то очень глубоко — все они прекрасно понимают. Вот только их цель в данном случае вовсе не низвержение Кремля и крах России (хотя, безусловно, это было бы им очень приятно). Все куда проще: дело в жирных европейских бюджетах для бесчисленных государственных и окологосударственных структур, где пристроены десятки и сотни "своих" людей, которые привыкли кушать хлеб с маслом и желательно с икрой.А ради этого можно и "контрнаступ на Херсон" организовать, ну то есть очередной евробюджет на информационную борьбу с Россией распилить.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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2022

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

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Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

европа готовится открыть очередной фронт войны против россии по сведениям агентства bloomberg германия и франция предложили странам евросоюза подумать о творческих путях борьбы с пропагандой внутри россии которые позволят россиянам обходить цензуру в интернете и получать независимую информацию