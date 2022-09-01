https://uz.sputniknews.ru/20220901/mirzayan-na-zapade-mechtayut-chtoby-rossiyane-vyshli-na-protesty-27693068.html
Мирзаян: на Западе мечтают, чтобы россияне вышли на протесты
Мирзаян: на Западе мечтают, чтобы россияне вышли на протесты
Страны ЕС приостановили для граждан России режим упрощенного получения виз.
2022-09-01T18:55+0500
2022-09-01T18:55+0500
2022-09-01T18:55+0500
видео
запад
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Таким образом Евросоюз наказывает российские общество за поддержку спецоперации, заявил в интервью "Sputnik на русском" доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян. По его мнению, лидеры европейских государств также хотят минимизировать контакт европейцев с россиянам, потому что боятся, что их население узнает правду. Что ЕС будет делать с уже выданными визами? Какая судьба ждет "испугавшихся патриотов", которые бежали из страны? Как должна работать мягкая сила России? Обо всем этом, а также о том, как ЕС пытается насаждать собственную картину мира и как Россия должна этому противостоять, смотрите в нашем видео.
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мирзаян на западе мечтают чтобы россияне вышли на протесты страны ес приостановили для граждан россии режим упрощенного получения виз
мирзаян на западе мечтают чтобы россияне вышли на протесты страны ес приостановили для граждан россии режим упрощенного получения виз
Мирзаян: на Западе мечтают, чтобы россияне вышли на протесты
Страны ЕС приостановили для граждан России режим упрощенного получения виз.
Таким образом Евросоюз наказывает российские общество за поддержку спецоперации, заявил в интервью "Sputnik на русском" доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян.
По его мнению, лидеры европейских государств также хотят минимизировать контакт европейцев с россиянам, потому что боятся, что их население узнает правду.
Что ЕС будет делать с уже выданными визами? Какая судьба ждет "испугавшихся патриотов", которые бежали из страны? Как должна работать мягкая сила России? Обо всем этом, а также о том, как ЕС пытается насаждать собственную картину мира и как Россия должна этому противостоять, смотрите в нашем видео.