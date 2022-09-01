Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20220901/mirzayan-na-zapade-mechtayut-chtoby-rossiyane-vyshli-na-protesty-27693068.html
Мирзаян: на Западе мечтают, чтобы россияне вышли на протесты
Мирзаян: на Западе мечтают, чтобы россияне вышли на протесты
Страны ЕС приостановили для граждан России режим упрощенного получения виз.
2022-09-01T18:55+0500
2022-09-01T18:55+0500
видео
запад
россияне
протесты
ес
россия
граждане
виза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/01/27690908_14:0:1909:1066_1920x0_80_0_0_a70a4f016e90a99c2498e5c08b599e85.png
Таким образом Евросоюз наказывает российские общество за поддержку спецоперации, заявил в интервью "Sputnik на русском" доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян. По его мнению, лидеры европейских государств также хотят минимизировать контакт европейцев с россиянам, потому что боятся, что их население узнает правду. Что ЕС будет делать с уже выданными визами? Какая судьба ждет "испугавшихся патриотов", которые бежали из страны? Как должна работать мягкая сила России? Обо всем этом, а также о том, как ЕС пытается насаждать собственную картину мира и как Россия должна этому противостоять, смотрите в нашем видео.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/01/27690908_488:0:1909:1066_1920x0_80_0_0_5be12e152223d5c1049e120124f1b084.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мирзаян на западе мечтают чтобы россияне вышли на протесты страны ес приостановили для граждан россии режим упрощенного получения виз
мирзаян на западе мечтают чтобы россияне вышли на протесты страны ес приостановили для граждан россии режим упрощенного получения виз

Мирзаян: на Западе мечтают, чтобы россияне вышли на протесты

18:55 01.09.2022
© Sputnik
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Страны ЕС приостановили для граждан России режим упрощенного получения виз.
Таким образом Евросоюз наказывает российские общество за поддержку спецоперации, заявил в интервью "Sputnik на русском" доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян.
По его мнению, лидеры европейских государств также хотят минимизировать контакт европейцев с россиянам, потому что боятся, что их население узнает правду.
Что ЕС будет делать с уже выданными визами? Какая судьба ждет "испугавшихся патриотов", которые бежали из страны? Как должна работать мягкая сила России? Обо всем этом, а также о том, как ЕС пытается насаждать собственную картину мира и как Россия должна этому противостоять, смотрите в нашем видео.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0