https://uz.sputniknews.ru/20220901/mirzayan-na-zapade-mechtayut-chtoby-rossiyane-vyshli-na-protesty-27693068.html

Мирзаян: на Западе мечтают, чтобы россияне вышли на протесты

Мирзаян: на Западе мечтают, чтобы россияне вышли на протесты

Страны ЕС приостановили для граждан России режим упрощенного получения виз.

2022-09-01T18:55+0500

2022-09-01T18:55+0500

2022-09-01T18:55+0500

видео

запад

россияне

протесты

ес

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граждане

виза

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Таким образом Евросоюз наказывает российские общество за поддержку спецоперации, заявил в интервью "Sputnik на русском" доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян. По его мнению, лидеры европейских государств также хотят минимизировать контакт европейцев с россиянам, потому что боятся, что их население узнает правду. Что ЕС будет делать с уже выданными визами? Какая судьба ждет "испугавшихся патриотов", которые бежали из страны? Как должна работать мягкая сила России? Обо всем этом, а также о том, как ЕС пытается насаждать собственную картину мира и как Россия должна этому противостоять, смотрите в нашем видео.

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мирзаян на западе мечтают чтобы россияне вышли на протесты страны ес приостановили для граждан россии режим упрощенного получения виз