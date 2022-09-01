https://uz.sputniknews.ru/20220901/psixolog-rasskazala-o-priznakax-zavisimosti-ot-sotsialnyx-setey-27669683.html

Психолог рассказала о признаках зависимости от социальных сетей

Психолог рассказала о признаках зависимости от социальных сетей

Скачки настроения из-за лайков могут говорить о зависимости от соцсетей.

2022-09-01T07:00+0500

2022-09-01T07:00+0500

2022-09-01T07:44+0500

это интересно

психолог

социальная сеть

зависимость

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Социальные сети оказывают серьезное влияние на мозг и могут даже привести к зависимости, сообщила медицинский психолог Диана Лобанова. Она перечислила признаки, которые говорят о том, что желание быть всегда онлайн стало навязчивым и нездоровым, включая скачки настроения из-за наличия или отсутствия лайков под публикацией.Врач заявила, что социальные сети стали неотъемлемой частью современного мира, и у общества, как правило, вызывают недоумение люди, у которых их нет. Однако, по ее словам, с точки зрения нейропсихологов соцсети коварны.По словам Лобановой, зависимость от соцсетей характеризуется навязчивыми повторяющимися заходами в нее и еще рядом тревожных симптомов.Мотивы обращения к объекту зависимости могут быть разные: получение удовольствия, снижение напряжения и достижение расслабления, сообщила Лобанова. Также соцсети могут выступать как средство компенсации каких-либо недостающих человеку способов удовлетворения потребностей. Поэтому если зависимость появляется, от нее сложно избавиться.Если человеку трудно справиться с проблемой самостоятельно, лучшее, что можно сделать, — обратиться к психологу или врачу-психотерапевту, посоветовала специалистка.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

психолог рассказала о признаках зависимости от социальных сетей скачки настроения из-за лайков могут говорить о зависимости от соцсетей