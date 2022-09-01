https://uz.sputniknews.ru/20220901/psixolog-rasskazala-o-priznakax-zavisimosti-ot-sotsialnyx-setey-27669683.html
Психолог рассказала о признаках зависимости от социальных сетей
Психолог рассказала о признаках зависимости от социальных сетей
Скачки настроения из-за лайков могут говорить о зависимости от соцсетей.
2022-09-01T07:00+0500
2022-09-01T07:00+0500
2022-09-01T07:44+0500
это интересно
психолог
социальная сеть
зависимость
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Социальные сети оказывают серьезное влияние на мозг и могут даже привести к зависимости, сообщила медицинский психолог Диана Лобанова. Она перечислила признаки, которые говорят о том, что желание быть всегда онлайн стало навязчивым и нездоровым, включая скачки настроения из-за наличия или отсутствия лайков под публикацией.Врач заявила, что социальные сети стали неотъемлемой частью современного мира, и у общества, как правило, вызывают недоумение люди, у которых их нет. Однако, по ее словам, с точки зрения нейропсихологов соцсети коварны.По словам Лобановой, зависимость от соцсетей характеризуется навязчивыми повторяющимися заходами в нее и еще рядом тревожных симптомов.Мотивы обращения к объекту зависимости могут быть разные: получение удовольствия, снижение напряжения и достижение расслабления, сообщила Лобанова. Также соцсети могут выступать как средство компенсации каких-либо недостающих человеку способов удовлетворения потребностей. Поэтому если зависимость появляется, от нее сложно избавиться.Если человеку трудно справиться с проблемой самостоятельно, лучшее, что можно сделать, — обратиться к психологу или врачу-психотерапевту, посоветовала специалистка.
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MIA „Rosiya Segodnya“
психолог рассказала о признаках зависимости от социальных сетей скачки настроения из-за лайков могут говорить о зависимости от соцсетей
психолог рассказала о признаках зависимости от социальных сетей скачки настроения из-за лайков могут говорить о зависимости от соцсетей
Психолог рассказала о признаках зависимости от социальных сетей
07:00 01.09.2022 (обновлено: 07:44 01.09.2022)
Скачки настроения из-за лайков могут говорить о зависимости от соцсетей.
Социальные сети оказывают серьезное влияние на мозг и могут даже привести к зависимости, сообщила медицинский психолог Диана Лобанова. Она перечислила
признаки, которые говорят о том, что желание быть всегда онлайн стало навязчивым и нездоровым, включая скачки настроения из-за наличия или отсутствия лайков под публикацией.
Врач заявила, что социальные сети стали неотъемлемой частью современного мира, и у общества, как правило, вызывают недоумение люди, у которых их нет. Однако, по ее словам, с точки зрения нейропсихологов соцсети коварны.
"Длительное нахождение в социальных сетях снижает концентрацию внимания и может приводить к аддикции — навязчивой потребности человека осуществлять какую-либо деятельность. Кроме того, несмотря на миллионы подписчиков и друзей, люди стали чувствовать себя гораздо более одинокими, чем раньше", — объяснила она.
По словам Лобановой, зависимость от соцсетей характеризуется навязчивыми повторяющимися заходами в нее и еще рядом тревожных симптомов.
"Если люди по какой-либо причине не могут попасть на свою страницу, они начинают испытывать раздражение, могут сутками находиться в сети онлайн, отказываться от общения в реальной жизни. В некоторых случаях даже возможен отказ от пищи или системное нерегулярное питание, колебания настроения в зависимости от наличия или отсутствия лайков на размещенный пост или фото", — заявила она.
Мотивы обращения к объекту зависимости могут быть разные: получение удовольствия, снижение напряжения и достижение расслабления, сообщила Лобанова. Также соцсети могут выступать как средство компенсации каких-либо недостающих человеку способов удовлетворения потребностей. Поэтому если зависимость появляется, от нее сложно избавиться.
Если человеку трудно справиться с проблемой самостоятельно, лучшее, что можно сделать, — обратиться к психологу или врачу-психотерапевту, посоветовала специалистка.
"Врач сможет выявить степень зависимости, характерологические черты личности и поможет с ней справиться. Самое главное — помнить о принципе "чем раньше человек обратится за профессиональной помощью, тем легче и быстрее ему помогут", — подытожила Лобанова.