https://uz.sputniknews.ru/20220901/rekordy-i-novye-uchastniki-komandno-shtabnyx-ucheniy-vostok-2022--27669351.html

Рекорды и новые участники командно-штабных учений "Восток-2022"

Рекорды и новые участники командно-штабных учений "Восток-2022"

Совместные стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Восток-2022" демонстрируют организационное и технологическое превосходство России, ее союзников и партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рост военно-политического влияния в мире стран ОДКБ и ШОС.

2022-09-01T07:30+0500

2022-09-01T07:30+0500

2022-09-01T07:43+0500

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Маневры "Восток-2022" состоятся 1–7 сентября, под руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, на территории Восточного военного округа, в акватории Охотского и Японского морей, с участием более 50 тысяч военнослужащих, 5000 единиц боевой техники (в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей и судов обеспечения) из 14 стран – ОДКБ, ШОС и партнеров.Оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели практически отработают совместные действия межвидовых и коалиционных войсковых группировок на семи сухопутных полигонах и в морских акваториях. Главная цель учений – обеспечение военной безопасности РФ и ее союзников в зоне ответственности.Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин вчера отметил, что учения носят оборонительный характер, и не направлены против конкретных государств и военных союзов.По легенде СКШУ, командиры и штабы заняты многовариантным отражением агрессии на Восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне, повышением оперативной совместимости коалиционных войск на полигонах ВВО "Бурдуны" (Бурятия), "Горячие Ключи" (Курильские острова), "Князе-Волконский" (Хабаровский край), "Сергеевский" (Приморский край), "Телемба" (Забайкальский край), "Лагунное" и "Успеновский" (Сахалинская область).Учения охватывают огромное операционное пространство, с запада на восток – более 3000 км. В основе тактических эпизодов – варианты совместных действий воинских контингентов России и государств-партнеров. Важнейший этап учений пройдет на крупнейшем в РФ полигоне "Сергеевский", неподалеку от Уссурийска.Определенную напряженность военно-политической ситуации на Восточном стратегическом направлении создает тайваньский конфликт, искусственно подогреваемый Соединенными Штатами и НАТО – в ущерб безопасности КНР. Военно-морской десант или авианалет на Тайвань в ходе учений "Восток – 2022" не планируется, однако Вашингтон бездоказательно обвиняет участников в вероятной эскалации вокруг Тайваня (территория КНР). Заметим, СКШУ проходят на материке и в Японском море – в двух тысячах километров от "мятежного" острова.Восточные тревоги ЗападаВ операционном смысле СКШУ "Восток" бывали и масштабнее – в сентябре 2014 года события разворачивались на 20 сухопутных, морских и авиационных полигонах ВВО, с привлечением 100 тысяч военнослужащих, около 1500 танков, 120 самолетов, 70 кораблей и 5000 единиц прочего вооружения. Стратегические учения "Восток – 2018" охватили 300 тысяч военнослужащих и 36 тысяч единиц боевой техники.Однако многонациональный состав участников учений "Восток – 2022" беспрецедентен, и отражает желание соседей строить совместную с Россией систему региональной безопасности. Это убедительная военно-политическая поддержка курса РФ.Многонациональный состав участников, количество привлеченных сил и средств, географический масштаб и качество организации маневров "Восток – 2022" настолько превосходят натовские аналоги в Европе или взаимодействие США с союзниками в других регионах планеты, что коллективный Запад заметно лихорадит. Вашингтону не нравится очевидное военно-политическое сближение России с Индией и Китаем, буквально "стратегическое партнерство" – вопреки американским санкциям и попыткам демонизировать РФ.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 30 августа заявила, что присоединение Индии к военным учениям "Восток" вызывает опасения: "США обеспокоены, когда любые страны проводят учения с Россией".То есть Вашингтону портят ауру "исключительности" все 13 иностранных участников российского СКШУ: Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Лаос, Монголия, Никарагуа, Сирия, Таджикистан. Суммарное население этих стран – более трех миллиардов человек. Для сравнения: в странах НАТО проживают около 920 млн человек. Диктовать некие условия или надуманные "правила" меньшинства большинству человечества – совершенно недемократично, бесперспективно по сути экономического развития Востока (Азии) и коллективного угасания Запада (Европы и США).В акватории Японского моря группировки сил Тихоокеанского флота РФ и военно-морских сил КНР отработают поддержку сухопутных войск и совместную оборону морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности. Военное сотрудничество Москвы с Пекином почему-то беспокоит географически удаленных (на 8000 км) европейских союзников США. "Китай и Россия вместе бросают вызов мировому порядку, где главные – США" - цитирует немецкая газета Der Tagesspiegel эксперта по России в Немецком обществе внешней политики Штефана Майстера.Такие оценки свидетельствуют, прежде всего, о трансформации западной демократии в откровенную "идиократию", опасную для мира и стабильности на планете. В КНР потребовали от США не давать Пекину указаний – где и с кем проводить военные учения. Китайское издание Global Times отметило, что в новых условиях многополярного мира Китаю, России и другим соседним странам необходимо развивать военное сотрудничество для укрепления региональной безопасности.Дружественные китайско-российские или российско-индийские отношения никогда не были причиной напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Напротив, стратегическое взаимодействие жизненно важны для регионального мира и стабильности. Агрессивная позиция США, попытки доминировать и "руководить планетой" выглядят уродливым пережитком прошлого.Предложенные Россией принципы равной и неделимой безопасности коллективный Запад не разделяет. Руководство Пентагона смотрит на мир исключительно через прицел. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли 30 августа заявил: "То, как мы вели войны последние 20 лет, отличается от того, как мы будем вести войны в будущем".Почти половина человечества адекватно реагирует на американские угрозы миру – участием национальных вооруженных сил в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" под руководством российского Генерального штаба.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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