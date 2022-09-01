https://uz.sputniknews.ru/20220901/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-27671153.html

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Какая погода ожидается во четверг на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-09-01T11:26+0500

2022-09-01T11:26+0500

2022-09-01T11:26+0500

общество

погода

республика

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В четверг в Узбекистане сохранится сухая и малооблачная погода без осадков. Ветер 7-12 м/с, по Бухарской и Навоийской областям возможно усиление до 15-20 м/с. Температура колеблется в пределах 32-37 градусов. Об этом сообщает Узгидромет.Так, в Ташкенте также ожидается малооблачная погода. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 33-35 градусов.В горных районах страны также без осадков. Ветер 7-12 м/с, температура воздуха сохранится в пределах 24-29 градусов.

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