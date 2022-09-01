Турецкий эксперт: компании из США ищут способы обойти антироссийские санкции
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЖенева в преддверии саммита президента России В. Путина и президента США Дж. Байдена
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Турецкие эксперты рассказали, какими путями американские компании ищут выход на российские рынки в обход санкций против России. Подробнее - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Крупная турецкая проправительственная газета Yeni Şafak накануне опубликовала статью, в которой отмечается, что ряд американских компаний ведут переговоры с турецкими фирмами с целью поиска путей обхода антироссийских санкций.
"Ушедшие из России американские компании ищут способы продолжить торговлю с Россией через Турцию. Многие американские фирмы, желающие обойти антироссийские санкции Запада, предлагают турецким компаниям сотрудничество в обмен на определённый процент. Предприниматели, с которыми нам удалось пообщаться, отметили, что в последние месяцы выросло число подобных предложений со стороны американских игроков. Список продуктов, которые американские фирмы хотят закупать из России, возглавляет нефтехимическая продукция, минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, зерновые, железо и сталь, удобрения и неорганические химикаты, алкогольные напитки", - подчеркивают авторы статьи.
Экономический обозреватель Yeni Şafak Ибрагим Аджар, комментируя для Sputnik Турция информацию в статье, особо выделил, что значительная часть американских компаний, численность которых на территории России составляла примерно пять тысяч, с началом украинского кризиса объявили о своём уходе из страны. Однако, по его словам, есть ряд американские фирм, которые продолжают осуществлять деятельность в России.
"Те, кто ушел, были вынуждены отказаться от крупнейшего рынка. Ввиду того, что американские игроки не в состоянии быстро компенсировать этот дефицит за счёт других рынков, они ищут обходные пути для преодоления этой проблемы", - заявил Аджар.
В свою очередь, экономист Барту Сорал отметил, что из-за санкций поставляющие из России сырьё или промежуточные продукты компании США и ЕС оказались в трудном положении, и альтернативы этому сырью нет.
Он утверждает, что эти компании вынуждены искать альтернативные пути, поскольку не хотят нести значительные убытки. По его словам, Турция в этой ситуации придерживается очень умной стратегии - она не повторила ошибку ЕС и сохранила хорошие отношения с Россией.
"Европейские страны сейчас расплачиваются за совершённую ошибку инфляцией, экономической рецессией, энергетическим кризисом и политической турбулентностью. ЕС, и, главным образом, Германию, ждёт сложная зима. Будут усугубляться экономические проблемы, грядут новые отставки в правительстве. ЕС совершил большую ошибку, вверив свою безопасность под контроль американских вооруженных сил. Сейчас он и шагу не может сделать самостоятельно", - сообщает экономист.
По утверждению Сорала, частный сектор ищет пути обхода антироссийских санкций Вашингтона. Экономист заявляет, что введение эмбарго и отправка в Ассоциацию промышленников и предпринимателей Турции письма фактически с угрозой и шантажом – это проявление американской политической стратегии.
"Позиции частного сектора и правительства США по данному вопросу расходятся. Компании ищут разные способы, чтобы продолжить закупку в России сырья и промежуточной продукции. Они могут делать это и через территорию Турцию. Вместо того, чтобы нести убытки, терять прибыль или обанкротиться, частный сектор может пойти на нарушение эмбарго, осознавая угрозу санкций со стороны американских властей. Подобные примеры уже имели место в прошлом", - заключил он.