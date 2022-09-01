https://uz.sputniknews.ru/20220901/turetskiy-ekspert-kompanii-iz-ssha-ischut-sposoby-oboyti-antirossiyskie-sanktsii-27677549.html

Турецкий эксперт: компании из США ищут способы обойти антироссийские санкции

Турецкий эксперт: компании из США ищут способы обойти антироссийские санкции

Турецкие эксперты рассказали, какими путями американские компании ищут выход на российские рынки в обход санкций против России. Подробнее - в нашем материале.

2022-09-01T14:25+0500

2022-09-01T14:25+0500

2022-09-01T14:25+0500

экономика

эксперт

турция

компания

сша

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/10/19260268_0:62:3421:1986_1920x0_80_0_0_8d5dc9b1e6cace46fc04ff528599f463.jpg

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Крупная турецкая проправительственная газета Yeni Şafak накануне опубликовала статью, в которой отмечается, что ряд американских компаний ведут переговоры с турецкими фирмами с целью поиска путей обхода антироссийских санкций. Экономический обозреватель Yeni Şafak Ибрагим Аджар, комментируя для Sputnik Турция информацию в статье, особо выделил, что значительная часть американских компаний, численность которых на территории России составляла примерно пять тысяч, с началом украинского кризиса объявили о своём уходе из страны. Однако, по его словам, есть ряд американские фирм, которые продолжают осуществлять деятельность в России. В свою очередь, экономист Барту Сорал отметил, что из-за санкций поставляющие из России сырьё или промежуточные продукты компании США и ЕС оказались в трудном положении, и альтернативы этому сырью нет. Он утверждает, что эти компании вынуждены искать альтернативные пути, поскольку не хотят нести значительные убытки. По его словам, Турция в этой ситуации придерживается очень умной стратегии - она не повторила ошибку ЕС и сохранила хорошие отношения с Россией. По утверждению Сорала, частный сектор ищет пути обхода антироссийских санкций Вашингтона. Экономист заявляет, что введение эмбарго и отправка в Ассоциацию промышленников и предпринимателей Турции письма фактически с угрозой и шантажом – это проявление американской политической стратегии.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

турецкий эксперт компании из сша ищут способы обойти антироссийские санкции турецкие эксперты рассказали, какими путями американские компании ищут выход на российские рынки в обход санкций против россии