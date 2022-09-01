https://uz.sputniknews.ru/20220901/v-djizakskoy-oblasti-otkroyut-dom-internat-dlya-jenschin-27671005.html

В Джизакской области откроют дом-интернат для женщин

В Джизакской области откроют дом-интернат для женщин

Интернат должен быть сдан в эксплуатацию до 1 октября.

2022-09-01T11:57+0500

2022-09-01T11:57+0500

2022-09-01T11:57+0500

общество

джизакская область

дом-интернат

женщины

интернат

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Агентство по развитию медико-социальных услуг, хокимият Джизакской области и Государственный таможенный комитет выступили (ГТК) с предложением приспособить создаваемый 300-местный дом-интернат для детей с инвалидностью "Мурувват" в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области в качестве дома-интерната для женщин.Об этом говорится в постановлении президента от 30 августа "О дополнительных мерах по развитию деятельности домов-интернатов "Саховат" и "Мурувват", а также Республиканского пансионата для ветеранов войны и труда".Хокимияту Джизакской области в срок до 1 октября поручено сдать в эксплуатацию дом-интернат для женщин "Мурувват".Кроме этого, дома-интернаты "Саховат" и "Мурувват" и Республиканский пансионат для ветеранов войны и труда прикрепили к ГТК.Известно, что ГТК будет содействовать интернатам в укреплении материально-технической базы и во внедрении современных методов и социальных технологий.Пожилых людей и лиц с инвалидностью планируют обеспечить протезно-ортопедическими изделиями, средствами реабилитации, а также развивать их интеллектуальные, физические и творческие способности.

джизакская область

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Sputnik Узбекистан

в джизакской области откроют дом интернат для женщин интернат должен быть сдан в эксплуатацию до 1 октября