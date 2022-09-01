https://uz.sputniknews.ru/20220901/video-rojin-jestko-razobral-proval-vsu-pri-kontrnastuplenii-27654353.html
Видео: Рожин жестко разобрал провал ВСУ при контрнаступлении
Видео: Рожин жестко разобрал провал ВСУ при контрнаступлении
Контрнаступление на Херсонскую область закончилось для украинских войск огромными потерями и полным провалом.
2022-09-01T09:00+0500
2022-09-01T09:00+0500
2022-09-01T09:00+0500
видео
украина
потеря
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В то же время ВСУ перебрасывает свои силы на харьковское направление, заявил в интервью Sputnik на русском эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его мнению, Вооруженным силам Украины сейчас необходим успех любой ценой хоть на каком-то направлении, чтобы показать, что западное спонсирование якобы дает результаты. Почему ВСУ осознанно идет на бесчисленные потери? Есть ли хоть какие-то шансы у противника на харьковском направлении? На что готовы пойти спонсоры Украины ради достижения своих целей? Обо всем этом – в нашем интервью.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рожин жёстко разобрал провал всу при контрнаступлении контрнаступление на херсонскую область закончилось для украинских войск огромными потерями и полным провалом
рожин жёстко разобрал провал всу при контрнаступлении контрнаступление на херсонскую область закончилось для украинских войск огромными потерями и полным провалом
Видео: Рожин жестко разобрал провал ВСУ при контрнаступлении
Контрнаступление на Херсонскую область закончилось для украинских войск огромными потерями и полным провалом.
В то же время ВСУ перебрасывает свои силы на харьковское направление, заявил в интервью Sputnik на русском эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
По его мнению, Вооруженным силам Украины сейчас необходим успех любой ценой хоть на каком-то направлении, чтобы показать, что западное спонсирование якобы дает результаты.
Почему ВСУ осознанно идет на бесчисленные потери? Есть ли хоть какие-то шансы у противника на харьковском направлении? На что готовы пойти спонсоры Украины ради достижения своих целей? Обо всем этом – в нашем интервью.