https://uz.sputniknews.ru/20220901/video-rojin-jestko-razobral-proval-vsu-pri-kontrnastuplenii-27654353.html

Видео: Рожин жестко разобрал провал ВСУ при контрнаступлении

Видео: Рожин жестко разобрал провал ВСУ при контрнаступлении

Контрнаступление на Херсонскую область закончилось для украинских войск огромными потерями и полным провалом.

2022-09-01T09:00+0500

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2022-09-01T09:00+0500

видео

украина

потеря

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В то же время ВСУ перебрасывает свои силы на харьковское направление, заявил в интервью Sputnik на русском эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его мнению, Вооруженным силам Украины сейчас необходим успех любой ценой хоть на каком-то направлении, чтобы показать, что западное спонсирование якобы дает результаты. Почему ВСУ осознанно идет на бесчисленные потери? Есть ли хоть какие-то шансы у противника на харьковском направлении? На что готовы пойти спонсоры Украины ради достижения своих целей? Обо всем этом – в нашем интервью.

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2022

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рожин жёстко разобрал провал всу при контрнаступлении контрнаступление на херсонскую область закончилось для украинских войск огромными потерями и полным провалом