https://uz.sputniknews.ru/20220901/video-vavilov-obyasnil-pochemu-rossiya-dlya-kitaya-bolshe-chem-soyuznik-27670679.html
Видео: Вавилов объяснил, почему Россия для Китая больше чем союзник
Видео: Вавилов объяснил, почему Россия для Китая больше чем союзник
США намерены направить Тайваню вооружения более чем на миллиард долларов, среди которых будут и знаменитые HIMARS, которые ранее поставляли на Украину.
2022-09-01T10:26+0500
2022-09-01T10:26+0500
2022-09-01T10:26+0500
видео
россия
китай
сша
тайвань
вооружение
украина
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На все большее копирование опыта украинского конфликта на Тайване обратил внимание в интервью Sputnik на русском китаевед-публицист Николай Вавилов. Тайбэй и Вашингтон активно делают все, чтобы Китай начал специальную операцию на тайваньском регионе, считает он. Как на фоне провокаций в мире сближаются Китай и Россия? Что станет результатом сотрудничества этих стран? Об этом, а также о роли Горбачева в отношениях двух стран и его влиянии на нынешнюю политику КНР смотрите в нашем видео.
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видео вавилов объяснил почему россия для китая больше чем союзник сша намерены направить тайваню вооружения более чем на миллиард долларов, среди которых будут и знаменитые himars которые ранее поставляли на украину
видео вавилов объяснил почему россия для китая больше чем союзник сша намерены направить тайваню вооружения более чем на миллиард долларов, среди которых будут и знаменитые himars которые ранее поставляли на украину
Видео: Вавилов объяснил, почему Россия для Китая больше чем союзник
США намерены направить Тайваню вооружения более чем на миллиард долларов, среди которых будут и знаменитые HIMARS, которые ранее поставляли на Украину.
На все большее копирование опыта украинского конфликта на Тайване обратил внимание в интервью Sputnik на русском китаевед-публицист Николай Вавилов.
Тайбэй и Вашингтон активно делают все, чтобы Китай начал специальную операцию на тайваньском регионе, считает он.
Как на фоне провокаций в мире сближаются Китай и Россия? Что станет результатом сотрудничества этих стран? Об этом, а также о роли Горбачева в отношениях двух стран и его влиянии на нынешнюю политику КНР смотрите в нашем видео.