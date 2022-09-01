https://uz.sputniknews.ru/20220901/video-vavilov-obyasnil-pochemu-rossiya-dlya-kitaya-bolshe-chem-soyuznik-27670679.html

Видео: Вавилов объяснил, почему Россия для Китая больше чем союзник

Видео: Вавилов объяснил, почему Россия для Китая больше чем союзник

США намерены направить Тайваню вооружения более чем на миллиард долларов, среди которых будут и знаменитые HIMARS, которые ранее поставляли на Украину.

2022-09-01T10:26+0500

2022-09-01T10:26+0500

2022-09-01T10:26+0500

видео

россия

китай

сша

тайвань

вооружение

украина

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На все большее копирование опыта украинского конфликта на Тайване обратил внимание в интервью Sputnik на русском китаевед-публицист Николай Вавилов. Тайбэй и Вашингтон активно делают все, чтобы Китай начал специальную операцию на тайваньском регионе, считает он. Как на фоне провокаций в мире сближаются Китай и Россия? Что станет результатом сотрудничества этих стран? Об этом, а также о роли Горбачева в отношениях двух стран и его влиянии на нынешнюю политику КНР смотрите в нашем видео.

россия

тайвань

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео вавилов объяснил почему россия для китая больше чем союзник сша намерены направить тайваню вооружения более чем на миллиард долларов, среди которых будут и знаменитые himars которые ранее поставляли на украину