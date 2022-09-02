https://uz.sputniknews.ru/20220902/desant-vsu-v-energodare-missiya-magate-i-deystviya-rossiyskix-voysk-27704364.html

Десант ВСУ в Энергодаре, миссия МАГАТЭ и действия российских войск

Десант ВСУ в Энергодаре, миссия МАГАТЭ и действия российских войск

Киев хочет организовать крупную катастрофу на Запорожской АЭС.

2022-09-02T09:30+0500

2022-09-02T09:30+0500

2022-09-02T09:30+0500

колумнисты

магатэ

десантник

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Речной десант ВСУ в пригороде Энергодара имел целью диверсионный акт или захват Запорожской атомной станции накануне визита делегации МАГАТЭ. План, рассчитанный на внезапность, начал рассыпаться еще днем ранее, когда в Энергодаре задержали группу украинских диверсантов.Киевский режим не оставляет попыток организовать крупную провокацию (катастрофу) на Запорожской АЭС. На побережье Каховского водохранилища, в трех километрах северо-восточнее атомной станции, 1 сентября в 6.20 часов высадился десант ВСУ – до 60 человек на семи моторных лодках. Российские войска оперативно блокировали и уничтожили практически всех украинских диверсантов с применением армейской авиации. Троих взяли в плен.Почти синхронно (около 7.00) в районе населенного пункта Водяное, в шести километрах западнее АЭС подразделения ВС России пресекли попытку высадки еще двух групп украинского спецназа. В результате огневого поражения потоплены две самоходные баржи с десантом ВСУ из Никополя в количестве до 280 бойцов. Левый берег Днепра усеян десятками трупов украинских военнослужащих из элитных подразделений. И без того суровые меры безопасности на Запорожской АЭС усилены.Если сложить утренние "пазлы" 1 сентября с нейтрализацией украинской диверсионной группы и безуспешной попыткой атаковать АЭС тремя дронами-камикадзе 31 августа, становится очевидной подготовка киевского режима к серьезной провокации в Энергодаре – для срыва работы экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. Или для ее захвата с использованием иностранных специалистов в качестве живого щита (технология хорошо отработана ВСУ на мирных жителях Украины). Российская сторона по-прежнему контролирует ЗАЭС, и гарантирует безопасность работы миссию МАГАТЭ в Энергодаре.Украинские телеграмм-каналы сообщили о "разборе полетов" в офисе президента на Банковой. Якобы операцию по захвату Запорожской АЭС украинский Генштаб готовил совместно с британской разведкой. Причиной провала в Киеве считают предательство, утечку информации. Хотя трудно не заметить на глади каховского водохранилища – на восходе солнца – стаю моторных лодок и две подозрительные баржи в районе атомной станции. В сочетании с провальным "голливудским наступлением" и огромными потерями ВСУ в Николаевской области позорное десантирование специалистов ГУР 1 сентября в Энергодаре остро требует "козла отпущения", которым может оказаться главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.Демилитаризация продолжаетсяУкраина предсказуемо нарушила договоренности о соблюдении режима тишины в интересах делегации МАГАТЭ. Киевский режим не заинтересован в присутствии на территории Запорожской АЭС иностранных специалистов и журналистов, способных понять и рассказать о безрассудной стрельбе украинской артиллерии по крупнейшему атомному объекту в Европе.Ставки слишком высоки: ранее здесь генерировалось более 21 процента украинской электроэнергии, примерно на 1 млрд долларов в месяц по сегодняшним ценам. Вашингтон столь же не заинтересован в объективной информации из Энергодара, ведь планы оборонительных и наступательных операций ВСУ верстаются в Пентагоне. Соединенным Штатам в качестве трофея нужна вся Украина, а не оставшиеся "части". Только страх перед ядерным конфликтом с Россией останавливает американцев от прямого ввода войск НАТО на Украинский ТВД.Телеканал CNN со ссылкой на американские, западные и украинские источники сообщил, что США помогают Украине в планировании наступательных операций. Лишь на том основании, что считают себя способными делать это "исключительно" безупречно. Однако США и НАТО за последние 75 лет не выиграли ни одной войны. Военачальники Пентагона адаптированы к боевой среде, в которой отсутствует высокотехнологичный противник (это деградация). Американские советники и "специалисты" украинскую армию ничему хорошему в военном деле научить не могут.Десантная (диверсионная) операция ВСУ в Энергодаре изначально была обречена на провал. Не касаясь даже тактических тонкостей, самые подготовленные бойцы спецназа много боеприпасов на себе не унесут, а Запорожская АЭС – особо охраняемый объект. Росгвардия свое дело знает, и круглосуточно готова к встрече с украинскими диверсантами. Рядом находятся армейские подразделения с бронетехникой и ударная авиация ВС России (огневое доминирование). Поддержка специалистов ГУР украинской артиллерией с правого берега Днепра заведомо неэффективна. Исход "взятия ЗАЭС" 1 сентября вполне закономерен. Победу за доллары не купишь.Ореол "лучшей в мире" британской разведки времен Лоуренса Аравийского сегодня потускнел. Ранее мы убедились, насколько провально были организованы английскими военными советниками десантные штурмовые десантные операции ГУР ВСУ на остров Змеиный – там за два захода положили не одну сотню украинских специалистов и десятки единиц боевой техники (катеров, самолетов, вертолетов и беспилотников). Добро пожаловать в реальность – в очередной раз, в Энергодаре.С другой стороны, российские войска в ходе спецоперации очистили от нацистов 80 процентов территории Донбасса (ЛНР и ДНР), уверенно взяли под контроль всю Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области – отрезали Украину от Азовского моря. В освобожденных от нацистского режима регионах сформированы новые администрации, появились российские телеканалы и радиостанции. Местное население получает российское гражданство, материальную помощь, и намерено через референдум вернуться в состав РФ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramЧитайте также:"Контрнаступление" ВСУ: в "огневой мешок" по требованию Запада

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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