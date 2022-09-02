https://uz.sputniknews.ru/20220902/mindzrav-zapretil-prodavat-kislorodnye-kokteyli-v-obrazovatelnyx-uchrejdeniyax-27715445.html

Миндзрав запретил продавать кислородные коктейли в образовательных учреждениях

Миндзрав запретил продавать кислородные коктейли в образовательных учреждениях

Подробнее о требованиях, установленных министерством здравоохранения, к питанию в образовательных учреждениях - читайте в нашем материале.

2022-09-02T13:05+0500

2022-09-02T13:05+0500

2022-09-02T13:05+0500

общество

минздрав узбекистана

запрет

министерство

министерство здравоохранения узбекистана

питание

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Согласно "Санитарным правилам, нормам и гигиеническим правилам организации питания обучающихся в общеобразовательных средних, средних специальных, профессиональных учебных заведениях" суточный рацион питания должен соответствовать типовому меню. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Узбекистана.Так, в ведомстве предъявляют следующие правила к организации процесса питания в образовательных учреждениях:Также согласно установленным требованиям продажа кислородных коктейлей в столовых общеобразовательных учреждений также запрещена.Кроме этого, ученики, перенесшие острые заболевания почек, печени, желчевыводящих путей или желудочно-кишечного тракта и имеющие хронические заболевания, должны быть обеспечены диетическим питанием. При приготовлении завтрака и обеда для детей, которые нуждаются в таком питании, продукты необходимо подвергать специальной обработке.

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2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

миндзрав запретил продавать кислородные коктейли в образовательных учреждениях подробнее о требованиях установленных министерством здравоохранения к питанию в образовательных учреждениях