https://uz.sputniknews.ru/20220902/mindzrav-zapretil-prodavat-kislorodnye-kokteyli-v-obrazovatelnyx-uchrejdeniyax-27715445.html
Миндзрав запретил продавать кислородные коктейли в образовательных учреждениях
Миндзрав запретил продавать кислородные коктейли в образовательных учреждениях
Подробнее о требованиях, установленных министерством здравоохранения, к питанию в образовательных учреждениях - читайте в нашем материале.
2022-09-02T13:05+0500
2022-09-02T13:05+0500
2022-09-02T13:05+0500
общество
минздрав узбекистана
запрет
министерство
министерство здравоохранения узбекистана
питание
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Согласно "Санитарным правилам, нормам и гигиеническим правилам организации питания обучающихся в общеобразовательных средних, средних специальных, профессиональных учебных заведениях" суточный рацион питания должен соответствовать типовому меню. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Узбекистана.Так, в ведомстве предъявляют следующие правила к организации процесса питания в образовательных учреждениях:Также согласно установленным требованиям продажа кислородных коктейлей в столовых общеобразовательных учреждений также запрещена.Кроме этого, ученики, перенесшие острые заболевания почек, печени, желчевыводящих путей или желудочно-кишечного тракта и имеющие хронические заболевания, должны быть обеспечены диетическим питанием. При приготовлении завтрака и обеда для детей, которые нуждаются в таком питании, продукты необходимо подвергать специальной обработке.
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миндзрав запретил продавать кислородные коктейли в образовательных учреждениях подробнее о требованиях установленных министерством здравоохранения к питанию в образовательных учреждениях
миндзрав запретил продавать кислородные коктейли в образовательных учреждениях подробнее о требованиях установленных министерством здравоохранения к питанию в образовательных учреждениях
Миндзрав запретил продавать кислородные коктейли в образовательных учреждениях
Подробнее о требованиях, установленных министерством здравоохранения, к питанию в образовательных учреждениях - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik.
Согласно "Санитарным правилам, нормам и гигиеническим правилам организации питания обучающихся в общеобразовательных средних, средних специальных, профессиональных учебных заведениях" суточный рацион питания должен соответствовать типовому меню. Об этом сообщила
пресс-служба Минздрава Узбекистана.
Так, в ведомстве предъявляют следующие правила к организации процесса питания в образовательных учреждениях:
продукты, запрещённые санитарными правилами, не допускаются к приготовлению и употреблению;
в исключительных случаях один продукт может быть заменён другим в соответствии с санитарными правилами;
поставляемые продукты должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их безопасность;
доставлять продукты в учебные учреждения нужно на специальном транспорте, где разделены сырье и готовая продукция;
продукты, выращенные в садах, огородах или в теплицах учебного заведения, должны иметь документы, которые подтверждают их безопасность.
Также согласно установленным требованиям продажа кислородных коктейлей в столовых общеобразовательных учреждений также запрещена.
Кроме этого, ученики, перенесшие острые заболевания почек, печени, желчевыводящих путей или желудочно-кишечного тракта и имеющие хронические заболевания, должны быть обеспечены диетическим питанием. При приготовлении завтрака и обеда для детей, которые нуждаются в таком питании, продукты необходимо подвергать специальной обработке.