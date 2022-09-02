Мирзиёев возложил цветы к памятнику Ислама Каримова — фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту.
Президент посетил научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу посетил научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и возложил цветы к подножию памятника первому президенту. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту.
Мирзиёев отметил, что необходимо всегда почитать наставников и подавать таким образом пример молодому поколению.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту.
В ходе мероприятия президент упомянул о заслугах Каримова перед страной и народом республики. Были прочитаны суры из Корана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту.
Также цветы к памятнику первому президенту возложили также представители Олий Мажлиса, администрации президента, кабмина, министерств и ведомств, общественности столицы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту.
Церемонии прошли также в Самарканде и Карши.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и возложил цветы к подножию памятника Первому Президенту.
Напомним: первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался от инсульта 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет.
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