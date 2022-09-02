https://uz.sputniknews.ru/20220902/mirziyoev-vozlojil-tsvety-k-pamyatniku-islama-karimova--foto-27720179.html

Мирзиёев возложил цветы к памятнику Ислама Каримова — фото

Мирзиёев возложил цветы к памятнику Ислама Каримова — фото

Шавкат Мирзиёев посетил научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова.

2022-09-02T14:03+0500

2022-09-02T14:03+0500

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общество

шавкат мирзиёев

ислам каримов

памятник исламу каримову

памятник

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу посетил научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и возложил цветы к подножию памятника первому президенту. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Мирзиёев отметил, что необходимо всегда почитать наставников и подавать таким образом пример молодому поколению. В ходе мероприятия президент упомянул о заслугах Каримова перед страной и народом республики. Были прочитаны суры из Корана.Также цветы к памятнику первому президенту возложили также представители Олий Мажлиса, администрации президента, кабмина, министерств и ведомств, общественности столицы.Церемонии прошли также в Самарканде и Карши.Напомним: первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался от инсульта 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет.Читайте также:

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