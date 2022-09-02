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В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в птяницу на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-09-02T10:01+0500
2022-09-02T10:01+0500
общество
узгидромет
погода
республика
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В пятницу в Узбекистане сохранится сухая и малооблачная погода без осадков. Ветер 7-12 м/с, температура колеблется в пределах 34-39 градусов. Об этом сообщает Узгидромет.Так, в Ташкенте также ожидается малооблачная погода. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 34-36 градусов.В горных районах страны также без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 24-29 градусов.
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в узгидромете рассказали о погоде на сегодня прогноз погоды в узбекистане на праздники 2 сентября какая погода ташкент бухара самарканд фергана
в узгидромете рассказали о погоде на сегодня прогноз погоды в узбекистане на праздники 2 сентября какая погода ташкент бухара самарканд фергана

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

10:01 02.09.2022
© Sputnik / Рамиз БахтияровФонтан на площади Мустакиллик - островок рая и радости для детей и их родителей
Фонтан на площади Мустакиллик - островок рая и радости для детей и их родителей - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Какая погода ожидается в птяницу на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В пятницу в Узбекистане сохранится сухая и малооблачная погода без осадков. Ветер 7-12 м/с, температура колеблется в пределах 34-39 градусов. Об этом сообщает Узгидромет.
Так, в Ташкенте также ожидается малооблачная погода. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 34-36 градусов.
В горных районах страны также без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 24-29 градусов.
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