https://uz.sputniknews.ru/20220903/chem-polezen-chesnok-otvetil-nutritsiolog-27737032.html

Чем полезен чеснок, ответил нутрициолог

Чем полезен чеснок, ответил нутрициолог

Специалист рассказал о пользе чеснока при онкологии.

2022-09-03T08:00+0500

2022-09-03T08:00+0500

2022-09-03T08:00+0500

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Кандидат биологических наук и нутрициолог Александр Мирошников в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал о полезных свойствах и опасности чеснока.По его словам, самое полезное вещество в чесноке — аллицин, который вместе с сульфоновыми кислотами предотвращает развитие онкологических заболеваний и накопление "плохого" холестерина. В 100 граммах чеснока содержится половина суточной нормы аллицина, страдающим от заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимо есть по одной дольке чеснока в день. Кроме того, в чесноке есть аминокислота, отвечающая за повышение потенции.К негативным свойствам чеснока можно отнести наличие эфирных масел, которые провоцируют аппетит и активируют работу поджелудочной железы, что опасно при панкреатите. Более того, чеснок может спровоцировать аритмию или тахикардию за счет нарушения кровообращения, а также развитие желчнокаменной болезни.Также Мирошников заявил, что для организма очень полезен черный ферментированный чеснок, который получается путем его нагревания при температуре 40-60 градусов. В таком случае улучшаются полезные свойства, быстрее усваиваются многие витамины и минералы. Наконец, при его употреблении практически нет запаха изо рта.Специалист подчеркнул, что чеснок является отличным средством для профилактики простуды, ее предотвращения в здоровом состоянии, однако для заболевших чеснок теряет антибактериальный эффект.

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чем полезен чеснок ответил нутрициолог специалист рассказал о пользе чеснока при онкологии продукты