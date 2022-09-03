https://uz.sputniknews.ru/20220903/v-sergeli-otkrylsya-novyy-park---video-27733686.html
В Сергели открылся новый парк — видео
В Сергели открылся новый парк — видео
В столице после реконструкции открылся Национальный парк.
2022-09-03T10:01+0500
2022-09-03T10:01+0500
2022-09-03T10:02+0500
общество
парк
сергелийский район
ташкент
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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Ко Дню независимости в Сергелийском районе Ташкента после реконструкции открылся Национальный парк. На открытии парка побывал и корреспондент Sputnik.В парке восстановлено любимое многими поколениями озеро (40 тыс. кв. м.) с зоной купания и пляжем, также обновлены мосты. Дно водоема имеет специальное покрытие для предотвращения обмеления и заиления.На территории 14 гектаров обновлены прогулочные зоны, велодорожки, высажены более тысячи деревьев и около 200 тысяч кустарников. Построены административное здание и рестораны.Президент ранее подчеркивал необходимость сохранения исторического облика парка, создания атмосферы в духе национальных традиций. Все это легло в основу реконструкции.Отметим, что парк существует с 1932-го. За эти годы он стал знаковым местом для жителей и гостей столицы. В последние несколько лет на территории были возведены Аллея литераторов, здание Союза писателей, музей истории города Ташкента, а также развлекательный центр Magic City. Теперь обновленный облик приобрела часть с озером.
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В Сергели открылся новый парк — видео
10:01 03.09.2022 (обновлено: 10:02 03.09.2022)
В столице после реконструкции открылся Национальный парк.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Ко Дню независимости в Сергелийском районе Ташкента после реконструкции открылся Национальный парк.
На открытии парка побывал и корреспондент Sputnik.
В парке восстановлено любимое многими поколениями озеро (40 тыс. кв. м.) с зоной купания и пляжем, также обновлены мосты. Дно водоема имеет специальное покрытие для предотвращения обмеления и заиления.
На территории 14 гектаров обновлены прогулочные зоны, велодорожки, высажены более тысячи деревьев и около 200 тысяч кустарников. Построены административное здание и рестораны.
Президент ранее подчеркивал необходимость сохранения исторического облика парка, создания атмосферы в духе национальных традиций. Все это легло в основу реконструкции.
Отметим, что парк существует с 1932-го. За эти годы он стал знаковым местом для жителей и гостей столицы. В последние несколько лет на территории были возведены Аллея литераторов, здание Союза писателей, музей истории города Ташкента, а также развлекательный центр Magic City. Теперь обновленный облик приобрела часть с озером.