Леди в красном, президент Бразилии на коне и карнавал в Лондоне - самые яркие фото недели
Американская актриса Тесса Томпсон на красной дорожке 79-го Венецианского международного кинофестиваля в Лидо
Американская актриса Тесса Томпсон на красной дорожке 79-го Венецианского международного кинофестиваля в Лидо
Жилое здание окутано пылью после контролируемого взрыва, разрушившего жилые "Башни-близнецы" в Нойде на окраине Нью-Дели
Жилое здание окутано пылью после контролируемого взрыва, разрушившего жилые "Башни-близнецы" в Нойде на окраине Нью-Дели
Рабочие винодельни "Маламатина" дерутся с полицией в Салониках. Рабочие бастовали против увольнения 15 человек и требовали подписания коллективного договора
Рабочие винодельни "Маламатина" дерутся с полицией в Салониках. Рабочие бастовали против увольнения 15 человек и требовали подписания коллективного договора
Пожар в трущобах Дакки
Пожар в трущобах Дакки
Президент Бразилии Жаир Болсонару, баллотирующийся на второй срок, едет верхом на Международном фестивале Barretos Rodeo в Барретосе, штат Сан-Паулу, Бразилия
Президент Бразилии Жаир Болсонару, баллотирующийся на второй срок, едет верхом на Международном фестивале Barretos Rodeo в Барретосе, штат Сан-Паулу, Бразилия
Поврежденная паводковыми водами дорога в районе Мадиан в долине Сват на севере Пакистана
Поврежденная паводковыми водами дорога в районе Мадиан в долине Сват на севере Пакистана
Гуляки бросают помидоры друг в друга во время томатных боев в деревне Буньоль недалеко от Валенсии
Гуляки бросают помидоры друг в друга во время томатных боев в деревне Буньоль недалеко от Валенсии
Байдарочник плывет у обломков немецкого военного корабля времен Второй мировой войны в реке Дунай недалеко от Прахово, Сербия
Байдарочник плывет у обломков немецкого военного корабля времен Второй мировой войны в реке Дунай недалеко от Прахово, Сербия
Артисты готовятся принять участие в ежегодном карнавале в Ноттинг-Хилле на западе Лондона
Артисты готовятся принять участие в ежегодном карнавале в Ноттинг-Хилле на западе Лондона
Статуи, защищенные пленкой, находятся в хранилище внутри католической церкви Богоматери Ангелов в Мехико
Статуи, защищенные пленкой, находятся в хранилище внутри католической церкви Богоматери Ангелов в Мехико
Участник традиционного охотничьего фестиваля "Салбуурун" в ущелье Чункурчак Аламединского района Чуйской области
Участник традиционного охотничьего фестиваля "Салбуурун" в ущелье Чункурчак Аламединского района Чуйской области
Дамиано Дэвид из Maneskin выступает на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в Ньюарке, штат Нью-Джерси
Дамиано Дэвид из Maneskin выступает на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в Ньюарке, штат Нью-Джерси
Сборщики соли работают на солончаках Пампатар на острове Маргарита в Венесуэле
Сборщики соли работают на солончаках Пампатар на острове Маргарита в Венесуэле
Модель демонстрирует творение из коллекции UCF 2023 S/S от команды дизайнеров UCF на Неделе моды в Токио
Модель демонстрирует творение из коллекции UCF 2023 S/S от команды дизайнеров UCF на Неделе моды в Токио
Люди охлаждаются в фонтане недалеко от Старого города Иерусалима
Люди охлаждаются в фонтане недалеко от Старого города Иерусалима