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Леди в красном, президент Бразилии на коне и карнавал в Лондоне - самые яркие фото недели
Леди в красном, президент Бразилии на коне и карнавал в Лондоне - самые яркие фото недели
Подборка лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств - в нашей фотоленте.
2022-09-04T21:03+0500
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фото
президент
бразилия
лондон
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Подборку самых ярких фото событий за прошедшую неделю смотрите в фотоленте наших коллег.
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леди в красном, президент бразилии на коне и карнавал в лондоне самые яркие фото недели подборка лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств в нашей фотоленте
леди в красном, президент бразилии на коне и карнавал в лондоне самые яркие фото недели подборка лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств в нашей фотоленте

Леди в красном, президент Бразилии на коне и карнавал в Лондоне - самые яркие фото недели

21:03 04.09.2022
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Подборка лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств - в фотоленте Sputnik.
Подборку самых ярких фото событий за прошедшую неделю смотрите в фотоленте наших коллег.
© AFP 2022 / Marco Bertorello

Американская актриса Тесса Томпсон на красной дорожке 79-го Венецианского международного кинофестиваля в Лидо

Американская актриса Тесса Томпсон на красной дорожке 79-го Венецианского международного кинофестиваля в Лидо - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Marco Bertorello

Американская актриса Тесса Томпсон на красной дорожке 79-го Венецианского международного кинофестиваля в Лидо

© AFP 2022 / Sajjad Hussain

Жилое здание окутано пылью после контролируемого взрыва, разрушившего жилые "Башни-близнецы" в Нойде на окраине Нью-Дели

Жилое здание окутано пылью после контролируемого взрыва, разрушившего жилые &quot;Башни-близнецы&quot; в Нойде на окраине Нью-Дели - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Sajjad Hussain

Жилое здание окутано пылью после контролируемого взрыва, разрушившего жилые "Башни-близнецы" в Нойде на окраине Нью-Дели

© AFP 2022 / Sakis Mitrolidis

Рабочие винодельни "Маламатина" дерутся с полицией в Салониках. Рабочие бастовали против увольнения 15 человек и требовали подписания коллективного договора

Рабочие винодельни &quot;Маламатина&quot; дерутся с полицией в Салониках. Рабочие бастовали против увольнения 15 человек и требовали подписания коллективного договора - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Sakis Mitrolidis

Рабочие винодельни "Маламатина" дерутся с полицией в Салониках. Рабочие бастовали против увольнения 15 человек и требовали подписания коллективного договора

© AFP 2022 / Munir Uz Zaman

Пожар в трущобах Дакки

Пожар в трущобах Дакки - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Munir Uz Zaman

Пожар в трущобах Дакки

© AP Photo / Andre Penner

Президент Бразилии Жаир Болсонару, баллотирующийся на второй срок, едет верхом на Международном фестивале Barretos Rodeo в Барретосе, штат Сан-Паулу, Бразилия

Президент Бразилии Жаир Болсонару, баллотирующийся на второй срок, едет верхом на Международном фестивале Barretos Rodeo в Барретосе, штат Сан-Паулу, Бразилия - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Andre Penner

Президент Бразилии Жаир Болсонару, баллотирующийся на второй срок, едет верхом на Международном фестивале Barretos Rodeo в Барретосе, штат Сан-Паулу, Бразилия

© AFP 2022 / Abdul Majeed

Поврежденная паводковыми водами дорога в районе Мадиан в долине Сват на севере Пакистана

Поврежденная паводковыми водами дорога в районе Мадиан в долине Сват на севере Пакистана - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Abdul Majeed

Поврежденная паводковыми водами дорога в районе Мадиан в долине Сват на севере Пакистана

© AP Photo / Alberto Saiz

Гуляки бросают помидоры друг в друга во время томатных боев в деревне Буньоль недалеко от Валенсии

Гуляки бросают помидоры друг в друга во время томатных боев в деревне Буньоль недалеко от Валенсии - Sputnik Узбекистан
7/15
© AP Photo / Alberto Saiz

Гуляки бросают помидоры друг в друга во время томатных боев в деревне Буньоль недалеко от Валенсии

© AP Photo / Darko Vojinovic

Байдарочник плывет у обломков немецкого военного корабля времен Второй мировой войны в реке Дунай недалеко от Прахово, Сербия

Байдарочник плывет у обломков немецкого военного корабля времен Второй мировой войны в реке Дунай недалеко от Прахово, Сербия - Sputnik Узбекистан
8/15
© AP Photo / Darko Vojinovic

Байдарочник плывет у обломков немецкого военного корабля времен Второй мировой войны в реке Дунай недалеко от Прахово, Сербия

© AP Photo / Alberto Pezzali

Артисты готовятся принять участие в ежегодном карнавале в Ноттинг-Хилле на западе Лондона

Артисты готовятся принять участие в ежегодном карнавале в Ноттинг-Хилле на западе Лондона - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Alberto Pezzali

Артисты готовятся принять участие в ежегодном карнавале в Ноттинг-Хилле на западе Лондона

© AP Photo / Ginnette Riquelme

Статуи, защищенные пленкой, находятся в хранилище внутри католической церкви Богоматери Ангелов в Мехико

Статуи, защищенные пленкой, находятся в хранилище внутри католической церкви Богоматери Ангелов в Мехико - Sputnik Узбекистан
10/15
© AP Photo / Ginnette Riquelme

Статуи, защищенные пленкой, находятся в хранилище внутри католической церкви Богоматери Ангелов в Мехико

© Sputnik / Igor Egorov  / Перейти в фотобанк

Участник традиционного охотничьего фестиваля "Салбуурун" в ущелье Чункурчак Аламединского района Чуйской области

Участник традиционного охотничьего фестиваля &quot;Салбуурун&quot; в ущелье Чункурчак Аламединского района Чуйской области - Sputnik Узбекистан
11/15
© Sputnik / Igor Egorov
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Участник традиционного охотничьего фестиваля "Салбуурун" в ущелье Чункурчак Аламединского района Чуйской области

© AP Photo / Invision/Charles Sykes

Дамиано Дэвид из Maneskin выступает на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в Ньюарке, штат Нью-Джерси

Дамиано Дэвид из Maneskin выступает на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в Ньюарке, штат Нью-Джерси - Sputnik Узбекистан
12/15
© AP Photo / Invision/Charles Sykes

Дамиано Дэвид из Maneskin выступает на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в Ньюарке, штат Нью-Джерси

© AP Photo / Matias Delacroix

Сборщики соли работают на солончаках Пампатар на острове Маргарита в Венесуэле

Сборщики соли работают на солончаках Пампатар на острове Маргарита в Венесуэле - Sputnik Узбекистан
13/15
© AP Photo / Matias Delacroix

Сборщики соли работают на солончаках Пампатар на острове Маргарита в Венесуэле

© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

Модель демонстрирует творение из коллекции UCF 2023 S/S от команды дизайнеров UCF на Неделе моды в Токио

Модель демонстрирует творение из коллекции UCF 2023 S/S от команды дизайнеров UCF на Неделе моды в Токио - Sputnik Узбекистан
14/15
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

Модель демонстрирует творение из коллекции UCF 2023 S/S от команды дизайнеров UCF на Неделе моды в Токио

© AP Photo / Mahmoud Illean

Люди охлаждаются в фонтане недалеко от Старого города Иерусалима

Люди охлаждаются в фонтане недалеко от Старого города Иерусалима - Sputnik Узбекистан
15/15
© AP Photo / Mahmoud Illean

Люди охлаждаются в фонтане недалеко от Старого города Иерусалима

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