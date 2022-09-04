https://uz.sputniknews.ru/20220904/27770472.html

Леди в красном, президент Бразилии на коне и карнавал в Лондоне - самые яркие фото недели

Леди в красном, президент Бразилии на коне и карнавал в Лондоне - самые яркие фото недели

Подборка лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств - в нашей фотоленте.

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2022-09-04T21:03+0500

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фото

президент

бразилия

лондон

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Подборку самых ярких фото событий за прошедшую неделю смотрите в фотоленте наших коллег.

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леди в красном, президент бразилии на коне и карнавал в лондоне самые яркие фото недели подборка лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств в нашей фотоленте