https://uz.sputniknews.ru/20220904/chto-nujno-znat-o-turanskix-tigrax---video-27765982.html
Что нужно знать о туранских тиграх - видео
Что нужно знать о туранских тиграх - видео
Последний раз туранских тигров в Узбекистане видели в 1971 году.
2022-09-04T16:39+0500
2022-09-04T16:39+0500
2022-09-04T16:39+0500
общество
тигр
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В прошлом веке на территории республики обитали уникальные туранские тигры. Ранее в окрестностях Ташкента в тугаях, которые простирались по берегам реки Чирчик, обитали туранские тигры. Последний раз их видели в 70-х годах. В прошлом веке в этой местности водилось много животных, кабанов и косуль, которые служили пищей для тигров.Туранские тигры исчезли с территории республики из-за вырубки тугаев в процессе освоения новых земель. Все об уникальном подвиде тигра - смотрите в нашем видео.
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что нужно знать о туранских тиграх видео последний раз туранских тигров в узбекистане видели в 1971 году
что нужно знать о туранских тиграх видео последний раз туранских тигров в узбекистане видели в 1971 году
Что нужно знать о туранских тиграх - видео
Последний раз туранских тигров в Узбекистане видели в 1971 году.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В прошлом веке на территории республики обитали уникальные туранские тигры.
Ранее в окрестностях Ташкента в тугаях, которые простирались по берегам реки Чирчик, обитали туранские тигры. Последний раз их видели в 70-х годах. В прошлом веке в этой местности водилось много животных, кабанов и косуль, которые служили пищей для тигров.
Туранские тигры исчезли с территории республики из-за вырубки тугаев в процессе освоения новых земель. Все об уникальном подвиде тигра - смотрите в нашем видео.