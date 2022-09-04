https://uz.sputniknews.ru/20220904/kakoy-napitok-povyshaet-prodoljitelnost-jizni-27773401.html

Какой напиток повышает продолжительность жизни

Какой напиток повышает продолжительность жизни

Всего две чашки этого напитка в день положительно влияет на продолжительность жизни.

2022-09-04T22:01+0500

2022-09-04T22:01+0500

2022-09-04T22:01+0500

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Ученые выявили положительное влияние чая на продолжительность жизни. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Annals of Internal Medicine, достаточно выпивать две чашки этого напитка каждый день, чтобы улучшить здоровье.Исследователи британского Национального института здравоохранения выявили положительное влияние чая на сердечно-сосудистую систему. В результате исследования данных более полумиллиона людей они обнаружили, что регулярное употребление чая может снизить уровень смертности на 9-13% в течение десяти лет.Согласно исследованию, положительные эффекты от чая не зависят от того, употребляется ли этот напиток без добавок или с сахаром или молоком.Отмечается, что речь идет о черном чае. Тем не менее, достоверно не установлено, что именно чай оказывает решающее влияние на сокращение смертности, поскольку нельзя исключить другие факторы здоровья, связанные с употреблением напитка.

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