https://uz.sputniknews.ru/20220904/kakoy-napitok-povyshaet-prodoljitelnost-jizni-27773401.html
Какой напиток повышает продолжительность жизни
Какой напиток повышает продолжительность жизни
Всего две чашки этого напитка в день положительно влияет на продолжительность жизни.
2022-09-04T22:01+0500
2022-09-04T22:01+0500
2022-09-04T22:01+0500
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жизнь
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Ученые выявили положительное влияние чая на продолжительность жизни. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Annals of Internal Medicine, достаточно выпивать две чашки этого напитка каждый день, чтобы улучшить здоровье.Исследователи британского Национального института здравоохранения выявили положительное влияние чая на сердечно-сосудистую систему. В результате исследования данных более полумиллиона людей они обнаружили, что регулярное употребление чая может снизить уровень смертности на 9-13% в течение десяти лет.Согласно исследованию, положительные эффекты от чая не зависят от того, употребляется ли этот напиток без добавок или с сахаром или молоком.Отмечается, что речь идет о черном чае. Тем не менее, достоверно не установлено, что именно чай оказывает решающее влияние на сокращение смертности, поскольку нельзя исключить другие факторы здоровья, связанные с употреблением напитка.
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какой напиток повышает продолжительность жизни как черный чай влияет что повышает продолжительнрость жизни какие продукты какой чай полезнее черный или зеленый чем отличается один и тот же лучшие сорта черного зеленого чая самый дорогой чай в мире как чай помогает здоровью чем полезен чай в чем польза сколько можно пить чая в день чефир рецепт всего две чашки этого напитка в день положительно влияет на продолжительность жизни
какой напиток повышает продолжительность жизни как черный чай влияет что повышает продолжительнрость жизни какие продукты какой чай полезнее черный или зеленый чем отличается один и тот же лучшие сорта черного зеленого чая самый дорогой чай в мире как чай помогает здоровью чем полезен чай в чем польза сколько можно пить чая в день чефир рецепт всего две чашки этого напитка в день положительно влияет на продолжительность жизни
Какой напиток повышает продолжительность жизни
Всего две чашки этого напитка в день положительно влияет на продолжительность жизни.
Ученые выявили
положительное влияние чая на продолжительность жизни. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Annals of Internal Medicine, достаточно выпивать две чашки этого напитка каждый день, чтобы улучшить здоровье.
Исследователи британского Национального института здравоохранения выявили положительное влияние чая на сердечно-сосудистую систему. В результате исследования данных более полумиллиона людей они обнаружили, что регулярное употребление чая может снизить уровень смертности на 9-13% в течение десяти лет.
Согласно исследованию, положительные эффекты от чая не зависят от того, употребляется ли этот напиток без добавок или с сахаром или молоком.
Отмечается, что речь идет о черном чае. Тем не менее, достоверно не установлено, что именно чай оказывает решающее влияние на сокращение смертности, поскольку нельзя исключить другие факторы здоровья, связанные с употреблением напитка.