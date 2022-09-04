https://uz.sputniknews.ru/20220904/markedonov-chem-obernetsya-novyy-vitok-konflikta-moldovy-i-pridnestrovya-27770362.html

Маркедонов: чем обернется новый виток конфликта Молдовы и Приднестровья

Маркедонов: чем обернется новый виток конфликта Молдовы и Приднестровья

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский написал письмо президенту Молдовы Майе Санду с приглашением возобновить диалог, чтобы не допустить украинского сценария.

2022-09-04T20:31+0500

2022-09-04T20:31+0500

2022-09-04T20:31+0500

в мире

молдова

конфликт

украина

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Тирасполь не в первый раз обращается к Кишинёву, но там отвечать Приднестровью не спешат, все больше нагнетая обстановку, рассказал в интервью "Sputnik на русском" ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов. Почему вновь разгорается вроде бы давно остывший конфликт? Что необходимо, чтобы не допустить дальнейшего накала ситуации? Зачем Санду хочет отказаться от молдавского языка в Молдове? Об этом, а также о том, чем похожи Молдова и Украина, смотрите в нашем видео

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маркедонов чем обернется новый виток конфликта молдовы и приднестровья лидер непризнанного приднестровья вадим красносельский написал письмо президенту молдовы майе санду с приглашением возобновить диалог чтобы не допустить украинского сценария