https://uz.sputniknews.ru/20220904/uzbekistanskie-dzyudoistki-shturmuyut-otkrytyy-chempionat-evropy-27769072.html

Узбекистанские дзюдоистки штурмуют Открытый чемпионат Европы

Узбекистанские дзюдоистки штурмуют Открытый чемпионат Европы

О том, сколько наград завоевали спортсменки из Узбекистана в первый день соревнований - читайте в нашем материале.

2022-09-04T20:02+0500

2022-09-04T20:02+0500

2022-09-04T20:02+0500

спорт

чемпионат

европа

дзюдо

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спорт

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Спортсменки из Узбекистана завоевали две награды в первый день Открытого чемпионата Европы по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба Нацонального олимпийского комитета республики.Чемпионат проходит в австрийском Оберварте 3-4 сентября. В нем принимают участие атлеты из 37 стран мира. Узбекистан на соревнованиях представляет женская команда.Так, в первый соревновательный день бронзовые медали завоевали Сита Кадамбоева в весовой категории до 52 кг и Нилуфар Эрмагамбетова в категории до 57 кг.Ранее НОК опубликовал список спортсменок, которые участвуют от Узбекистана в чемпионате:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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узбекистанские дзюдоистки штурмуют открытый чемпионат европы о том, сколько наград завоевали спортсменки из узбекистана в первый день соревнований читайте в нашем материале