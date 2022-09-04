https://uz.sputniknews.ru/20220904/uzbekistanskie-dzyudoistki-shturmuyut-otkrytyy-chempionat-evropy-27769072.html
Узбекистанские дзюдоистки штурмуют Открытый чемпионат Европы
Узбекистанские дзюдоистки штурмуют Открытый чемпионат Европы
О том, сколько наград завоевали спортсменки из Узбекистана в первый день соревнований - читайте в нашем материале.
2022-09-04T20:02+0500
2022-09-04T20:02+0500
2022-09-04T20:02+0500
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Спортсменки из Узбекистана завоевали две награды в первый день Открытого чемпионата Европы по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба Нацонального олимпийского комитета республики.Чемпионат проходит в австрийском Оберварте 3-4 сентября. В нем принимают участие атлеты из 37 стран мира. Узбекистан на соревнованиях представляет женская команда.Так, в первый соревновательный день бронзовые медали завоевали Сита Кадамбоева в весовой категории до 52 кг и Нилуфар Эрмагамбетова в категории до 57 кг.Ранее НОК опубликовал список спортсменок, которые участвуют от Узбекистана в чемпионате:
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узбекистанские дзюдоистки штурмуют открытый чемпионат европы о том, сколько наград завоевали спортсменки из узбекистана в первый день соревнований читайте в нашем материале
узбекистанские дзюдоистки штурмуют открытый чемпионат европы о том, сколько наград завоевали спортсменки из узбекистана в первый день соревнований читайте в нашем материале
Узбекистанские дзюдоистки штурмуют Открытый чемпионат Европы
О том, сколько наград завоевали спортсменки из Узбекистана в первый день соревнований - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik.
Спортсменки из Узбекистана завоевали две награды в первый день Открытого чемпионата Европы по дзюдо. Об этом сообщает
пресс-служба Нацонального олимпийского комитета республики.
Чемпионат проходит в австрийском Оберварте 3-4 сентября. В нем принимают участие атлеты из 37 стран мира. Узбекистан на соревнованиях представляет женская команда.
Так, в первый соревновательный день бронзовые медали завоевали Сита Кадамбоева в весовой категории до 52 кг и Нилуфар Эрмагамбетова в категории до 57 кг.
Ранее НОК опубликовал список спортсменок, которые участвуют от Узбекистана в чемпионате:
-48 кг: Халимажон Курбонова;
-52 кг: Диёра Келдиёрова;
-57 кг: Шукуржон Аминова;
-57 кг: Нилуфар Эрмаганбетова;
-70 кг: Гулноза Матниязова;
-70 кг: Шохиста Назарова;
-78 кг: Ирисхон Курбонбоева.