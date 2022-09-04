https://uz.sputniknews.ru/20220904/v-er-riyade-v-chest-dnya-nezavisimosti-proshel-turnir-sootechestvennikov-po-futbolu-27767832.html

В Эр-Рияде в честь Дня независимости прошел турнир соотечественников по футболу

В Эр-Рияде в честь Дня независимости прошел турнир соотечественников по футболу

О том, как прошел футбольный турнир в Саудовской Аравии, организованный посольством республики - читайте в нашем материале.

2022-09-04T18:40+0500

2022-09-04T18:40+0500

2022-09-04T18:40+0500

спорт

день независимости

день независимости узбекистана

саудовская аравия

турнир

футбол

посольство

республика

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В рамках празднования Дня независимости Узбекистана на одном из общественных стадионов Эр-Рияда прошел футбольный турнир с участием узбекской диаспоры. Об этом сообщает ИА "Дунё".Первый этап турнира прошел в формате кругового тура. По итогам соревнования победу одержала команда "United Valley", на втором месте расположилась команда "Cool Inc.", а бронзовую медаль турнира завоевали представители команды "Uzbekistan". Четвертое место присудили футболистам команды "New team". Всем командам были вручены кубки и памятные подарки.Представитель посольства поздравил всех участников турнира с Днем независимости республики. Участники, в свою очередь, отметили, что в последние годы, посольство республики тесно сотрудничает с узбекистанцами, проживающими и работающими в Саудовской Аравии, оказывает при необходимости консульско-правовую помощь, а также на постоянной основе проводит культурно-просветительские и спортивные мероприятия, привлекает соотечественников к их проведению.

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в эр рияде в честь дня независимости прошел турнир соотечественников по футболу саудовская аравия