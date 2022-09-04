https://uz.sputniknews.ru/20220904/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-27758477.html

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

Какая погода ожидается в воскресенье на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-09-04T10:41+0500

2022-09-04T10:41+0500

2022-09-04T10:54+0500

общество

узгидромет

погода

республика

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В воскресенье в Узбекистане сохранится сухая и малооблачная погода без осадков. Ветер 5-20 м/с, местами с пыльным поземком. Температура колеблется в пределах 34-39 градусов. Об этом сообщает Узгидромет.Так, в Ташкенте также ожидается малооблачная погода. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 36-38 градусов.В горных районах страны также без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 27-32 градусов.

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в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в воскресенье на территории республики прогноз погоды 4 сентября воскресенье узбекистан