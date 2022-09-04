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https://uz.sputniknews.ru/20220904/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-27758477.html
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в воскресенье на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-09-04T10:41+0500
2022-09-04T10:54+0500
общество
узгидромет
погода
республика
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В воскресенье в Узбекистане сохранится сухая и малооблачная погода без осадков. Ветер 5-20 м/с, местами с пыльным поземком. Температура колеблется в пределах 34-39 градусов. Об этом сообщает Узгидромет.Так, в Ташкенте также ожидается малооблачная погода. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 36-38 градусов.В горных районах страны также без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 27-32 градусов.
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в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в воскресенье на территории республики прогноз погоды 4 сентября воскресенье узбекистан
в узгидромете рассказали о погоде на сегодня какая погода ожидается в воскресенье на территории республики прогноз погоды 4 сентября воскресенье узбекистан

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

10:41 04.09.2022 (обновлено: 10:54 04.09.2022)
© unsplash.com/Zuyet AwarmatikЗакат над Хивой
Закат над Хивой - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2022
© unsplash.com/Zuyet Awarmatik
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Какая погода ожидается в воскресенье на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В воскресенье в Узбекистане сохранится сухая и малооблачная погода без осадков. Ветер 5-20 м/с, местами с пыльным поземком. Температура колеблется в пределах 34-39 градусов. Об этом сообщает Узгидромет.
Так, в Ташкенте также ожидается малооблачная погода. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 36-38 градусов.
В горных районах страны также без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 27-32 градусов.
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